"Tirem milles": l'actualitat en 10 tuits

1. Neus Munté, portaveu del Govern

2. Mireia Boya Busquet, diputada al Parlament (CUP)

Data i pregunta. Ja https://t.co/gYtidDXPWY — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 30 de març de 2017

3. Josep Trepat Font, informàtic

O sigui, el mateix 20% que no vol un referèndum acordat són els que no votarien en un ref.unilateral. Tirem milles https://t.co/PPaI8nBZit — Josep Trepat Font (@Pep_tf) 30 de març de 2017

4. Lluís Gibert, advocat

Es demostra que convocant el referèndum els vot del No i els del boicot es divideixen i fan que el Sí guanyi àmpliament. #dada — Lluís Gibert (@lluisgibert) 30 de març de 2017

5. Catalina Ionescu, bloguera

Pensat fredament, el numeret de venir a Barcelona 2 hores a prometre inversions i creure's q amb això debilites l'independentisme és gloriós — Catalina Ionescu (@LinaIonescu) 30 de març de 2017

6. Dolors Boatella, promotora creativa

Segons l’últim baròmetre sobre el resultat d’un referèndum sobre la independència, m’inquieta molt l’1,7% que VOTARIA NUL. — Dolors Boatella (@DolorsBoatella) 30 de març de 2017

7. Roc Casagran, professor i escriptor

L'única enquesta fiable són les urnes.

I em voto a sobre. — Roc Casagran (@roccasagran) 30 de març de 2017

8. Fernando Encinar, cofundador d'Idealista.com

El Brexit va a ser el divorcio más ruidoso, caro y peor avenido de la historia. No veo manera de que las negociaciones salgan bien — Fernando Encinar (@fencinar) 30 de març de 2017

9. David Jones, tuitaire

If the EU won't even discuss future trade there is no point to even having Brexit talks we should just walk away https://t.co/5sWBE56YdF — David Jones (@DavidJo52951945) 30 de març de 2017

“Si la UE ni tan sols vol debatre els futurs acords de comerç no hi ha motiu per parlar del Brexit. Senzillament hauríem de marxar”

10. LJ, músic

Whether people voted for #Brexit or not, the fact we even had the referendum without an agreed implementation plan is completely nuts. — LJ⛔️✌️ (@ljam185) 30 de març de 2017

“Tant és si la gent va votar #Brexit o no, el sol fet que haguem tingut un referèndum sense haver acordat primer un pla d’implementació és una autèntica bogeria”