"Treure la bèstia": l'actualitat en 9 tuits

1. Violeta Tena, periodista

El PSOE reclama ara l'exhumació de les restes de Franco perquè en els 24 anys que ha governat Espanya no ha tingut oportunitat de fer-ho

2. Gabriel Rufián, diputat al Congrés (ERC)

A la bestia no se le saca con una PNL q pida PERMISO al PP. A la bestia se le saca con una LEY q OBLIGUE al PP. Y eso es lo q hará ERC.

3. Aleix Salvans, periodista

Amb això de l'exhumació del Cauditlle passarà com amb els 'papers de Salamanca'. "Huy, qué tarde es, vuelva usted mañana" any rere any.