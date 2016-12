Adéu a una icona del pop: l'actualitat en 10 tuits

1. Joan Queralt, jurista i publicista

2. Gerardo Tecé, escriptor

3. Ramir De Porrata-D., emprenedor

4. Aleix Renyé, periodista

5. Manuel Cuyàs, periodista i escriptor

6. Ismael Álvarez, il·lustrador

7. Chris Witherspoon, expert en cultura pop

"Prince, David Bowie i George Michael han mort aquest any. El 2016 està tractant de destruir tot el repertori de la meva infància"

Prince, David Bowie, and George Michael all died this year. 2016 is basically trying to destroy my childhood songbook. #rip #carelesswhisper