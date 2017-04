Compromesos: l'actualitat en 10 tuits

1. Pilar Rahola, periodista

Magnífic acte instituicional per refermar la voluntat de fer un referèndum: valentia, compromís i lleialtat. #referèndum — (((Pilar Rahola))) (@RaholaOficial) 21 d’abril de 2017

2. Mireia Boya Busquet, diputada al Parlament (CUP)

5) 21A el @govern renova un #compromís que ja havia adquirit 4 cops abans al @parlament_cat — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 21 d’abril de 2017

3. Moisès Trullàs, informàtic

Tenim un dilema: Ens agradaria molt saber la data i pregunta del Referèndum, però no ens agradaria gens que l'Estat Espanyol també ho sabés. — Moisès Trullàs (@CalDirHo) 21 d’abril de 2017

4. César, bloguer

@AdriPujol Tinc l'esperança de viure fins als 135 anys i haver votat tres vegades per la independència. — C é s a r (@cesarlopama) 21 d’abril de 2017

5. Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

25 anys d'AVE amb milers de kms deficitaris quant a passatgers. Homenatge a la Insostenibilitat. I, mentrestant, el Corredor Med. pendent. — Josep Rull i Andreu (@joseprull) 21 d’abril de 2017

6. Donald J. Trump, president dels EUA

"Un altre atac terrorista a París. El poble de França ja en deu tenir prou. Això tindrà un gran efecte a les eleccions presidencials!"

Another terrorist attack in Paris. The people of France will not take much more of this. Will have a big effect on presidential election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 d’abril de 2017

7. Bret Stephens, columnista de ‘The New York Times’

"Trump dona tàcitament suport a Marine Le Pen, la candidata que nega la complicitat de França amb l’Holocaust"

Trump's tacit endorsement of Marine Le Pen, the candidate who won't acknowledge French complicity in the Holocaust: https://t.co/DnkcXfcEKK — Bret Stephens (@BretStephensNYT) 21 d’abril de 2017

8. Susan Mackay, tuitaire

"Si Mélenchon és tan d’esquerres com diu per què fa tan feliç Putin?"

@Kasparov63 @otiose94 Melenchon is far left they say so why make Putin happy? — Susan Mackay (@mackaysuzie) 21 d’abril de 2017

9. Garri Kasparov, excampió mundial d’escacs i president de la Human Rights Foundation

"A Putin no li preocupa ni la dreta ni l’esquerra, només li interessen el poder i la disrupció. I tots els extrems són útils per a això. Ell dona suport a qui li dona suport a ell"

Putin doesn't care about left or right, only power and disruption. All extremes are useful for this. He supports those who support him. https://t.co/rQWnSofwWv — Garry Kasparov (@Kasparov63) 21 d’abril de 2017

10. Esther Soler, tuitaire