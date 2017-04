Moció de censura... sense candidats: l'actualitat en 10 tuits

1. Cristina Pardo, periodista

2. Ana Rayo Ruano, actriu

3. Roger Senserrich, politòleg

4. Lluís Pérez Lozano, professor i investigador de teoria política a la UPF

Ara es veurà quins són els "aliats" aquests que Domènech diu que té per escollir un president espanyol favorable al referèndum.

5. Verónica Sanz, periodista

6. Sergio de Maya, politòleg i professor associat de la UB

Lo que debería preocupar al PSOE que la misma iniciativa de la moción de censura no saliera de ellos mismos https://t.co/QKLXLrQWpD

7. Josep-M. Terricabras, eurodiputat independent per ERC

La CE porta Espanya davant la justícia per no aplicar una llei d'hipoteques que protegeix els ciutadans. Per a l'Estat, primer els bancs.