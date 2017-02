La "por" i la "patacada": l'actualitat en 9 tuits

1. Albert Donés, president d’ERC a les Garrigues

Passi el que passi al judici de #9N ,el xoc de trens i la gran patacada es inevitable,espero que Catalunya siguem prou forts per aguantar la.

2. Gorka Knörr, consultor d’empreses

Se entiende q el Juez del 9N le diga a Mas q no puede hacer preguntas.Xq Mas hizo LA PREGUNTA, sobre el juez de gaurdia q no dijo nada el 9N

3. Arnau Martí, regidor a l’Ajuntament de Vic

En contra de la judicialització del #9N Però no entenc q a fora diguis que ho tornaries a fer i a dins diguis q tot era cosa dels voluntaris

4. Pep Moliné, regidor a l’Ajuntament de Sitges

És molt bèstia contemplar com ens hem de justificar per simplement preguntar a la gent en quin país vol créixer... Europa on ets? #judici9N