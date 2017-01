"És un error estigmatitzar": l'actualitat en 10 tuits

1. Leire Iglesias, exdiputada al Congrés (PSOE)

Ser elegido democráticamente no autoriza a gobernar sin reglas ni controles

Primera derrota de Trump en los juzgados

Bravo #MakeAmericaGreat https://t.co/U1lwhgHLOE — Leire Iglesias (@leireis) 29 de gener de 2017

2. Verónica del Carpio, advocada i professora de dret civil

Quienes estáis horrorizados con lo q está haciendo #Trump,¿entendéis ahora la importancia de una Justicia independiente y rápida, o tampoco? — Verónica del Carpio (@veronicadelcarp) 29 de gener de 2017

3. Agus Morales, periodista

La identificación del refugiado como el enemigo del siglo XXI ha tenido su culminación en la orden de Trump. — Agus Morales (@agusmoralespuga) 29 de gener de 2017

4. Fernando Berlín, periodista

Si Trump quiere consejos solo tiene q llamar al gobierno español. Aquí ya construimos muros, evitamos refugiados y expulsamos en caliente. — Fernando Berlín (@radiocable) 29 de gener de 2017

5. Maya Goodfellow, analista política

Remember: racist policies like the #MuslimBan are possible because anti-immigrant and anti-Muslim politics have been normalised — Maya Goodfellow (@MayaGoodfellow) 29 de gener de 2017

“Recordeu: mesures racistes com el #MuslimBan són possibles perquè hem normalitzat l’existència de polítics antiimmigració i antimusulmans”

6. Ian Bremmer, politòleg, president d’Eurasia Group

It's not a Muslim ban.

It's a ban from Muslim countries where Trump doesn't do business. pic.twitter.com/MY9GkKFCv0 — ian bremmer (@ianbremmer) 29 de gener de 2017

“No és una prohibició contra els musulmans. És una prohibició contra els països musulmans on Trump no té negocis”

7. Boris Johnson, ministre britànic d’Afers Exteriors

We will protect the rights and freedoms of UK nationals home and abroad. Divisive and wrong to stigmatise because of nationality — Boris Johnson (@BorisJohnson) 29 de gener de 2017

“Protegirem els drets i les llibertats dels ciutadans britànics a casa i a fora. Divideix i és un error estigmatitzar a causa de la nacionalitat”

8. Quique Iglesias, periodista

El fútbol va haciendo el ridículo con la tecnología y Federer gana el punto decisivo en Australia con el ojo de halcón. Hay que tomar nota. — Quique Iglesias (@qiglesias) 29 de gener de 2017

9. Juan Manuel Díaz, periodista

El árbitro del Betis -Barça estuvo fatal. El Barça estuvo todavía peor — Juan Manuel Díaz (@JuanmaDiaz65) 29 de gener de 2017

10. Pep Vila, tuitaire