Dol per Manchester: l'actualitat en 10 tuits

1. Meritxell Plana, membre del comitè nacional de Demòcrates de Catalunya

Quan ja no queden paraules pel condol, només queda l'esperança que no ens acabem acostumant al terror #prayforManchester

2. Gianni Riotta, professor a la Universitat de Princeton

"El bestial terrorisme de la intolerància fonamentalista serà vençut amb la contraofensiva racional de la democràcia en el món. #Manchester"

3. Toni Font, regidor independent del PDECat a l’Ajuntament de Sabadell

Un cop condemnat l'atemptat, avui #Manchester , cal preguntar-se si davant d'aquest problema global, no cal ➕ #UE i no ➖ #UE per a combatre'l.

4. Mikel Ayestaran, periodista al Pròxim Orient

5. Rosa Cullell, consellera delegada a Media Capital

Puigdemont sabe que en el Parlamento español le dirían que no. Y no va. Mucho teatro, poca política. Ningún puente real. https://t.co/y7GxBt4q2h

6. Cris, tuitaire

7. Gerardo Pisarello, primer tinent d’alcaldia de Barcelona (Barcelona en Comú)

8. Jordi Évole, periodista

Un ex presidente azulgrana detenido por blanqueo... La corrupción no entiende de colores.

9. Ramon Pardina, guionista

Jo encara espero que li demanin explicacions al Sandro Rosell per tots aquells llibres que va vendre per Sant Jordi.

10. Gary Lineker, exfubolista i comentarista a la BBC

"Trist per la mort de Sir Roger Moore. James Bond no hauria de morir mai"

