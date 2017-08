"Perquè som poble": l'actualitat en 9 tuits

1. Manel Márquez, historiador, professor i investigador social

2. Ada Colau, alcaldessa de Barcelona

3. Quico Sallés, periodista

4. Xavier García Albiol, president del PP a Catalunya

5. Juanma Rojas, membre del secretariat nacional de la CUP

Hi anireu per aparença i protocol,

nosaltres per les nostres morts i llibertats



Vosaltres per imatge

Nosaltres perquè som poble #AnemDeBlau