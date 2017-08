"Anticossos contra la mentida": l'actualitat en 9 tuits

1. Meritxell Serret, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

2. Albert Cerrillo, conseller municipal del PDECat al Districte de l’Eixample de Barcelona

3. Josep Àngel Guimerà, professor de periodisme de la UAB

Ja tenim les policies, les administracions i els mitjans en guerra per veure a qui penjar-lo l'atemptat. Quina tristor. Quanta pena.

4. Elisabet Nebreda, assessora del grup Verds-ALE al Parlament Europeu

5. Manel Nadal Farreras, exdiputat i adherit a Moviment d’Esquerres

Vista l'actitud d'aquests dies,cada vegada hi ha menys possibilitats de cooperació i coordinació.Si no volen... només ens queda la separació

6. Mireia Boya, diputada al Parlament (CUP)

D'aquí l'1 d'octubre no podem descartar res. S'hi juguen el "atado y bien atado", i no tenen escrúpols. Ens hi juguem drets i democràcia