notincpor: l'actualitat en 10 tuits

1. Marta Olivan, biòloga

2. Ada Colau, alcaldessa de Barcelona

La por no prevaldrà. Tornem a passejar per la Rambla i ho fem amb llibertat i amor per la nostra ciutat i la nostra vida #EstimemLesRambles pic.twitter.com/D12a3uhp5m

3. Carles Puigdemont, president de la Generalitat

4. Montserrat Tura, exconsellera d’Interior i Justícia (PSC)

5. Gabriela Serra, diputada al Parlament (CUP)

Per la llibertat, per la democracia, pel dret a la vida, per la diversitat i dignitat humana, per la pau.... #NoPassaran