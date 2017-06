El suport per "defensar la democràcia": l'actualitat en 10 tuits

1. Alberto Garzón, coordinador general d’IU i diputat al Congrés (Units Podem)

Mi apoyo absoluto a @NUET declarando en un juzgado por defender la democracia en Catalunya. No somos independentistas, pero sí demócratas.

2. Jordi Cuixart, president d’Òmnium

3. Jordi Calvís, dibuixant

Estic al costat de @NUET perquè va defensar la meva veu al Parlament. Del que voti o deixi de votar en un referèndum no n'he de fotre res.

4. Jordi Montañez, cantautor

És fàcil per la gent d'esquerres: o fas una república o et quedes una monarquia borbònica. Tu tries. #referendumCAT