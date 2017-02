"La resposta és referèndum": l'actualitat en 10 tuits

1. Albert Donaire, coordinador de la sectorial de l’ANC Mossos per la Independència#

La oferta que fa Espanya perquè ens quedem és complir les seves obligacions i compromisos que no compleix actualment. No ofereix res nou.

2. Miquel Iceta Llorens, primer secretari del PSC

Una situació política difícil de descriure. No sabem si hi ha diàleg o no, però creiem que n'hi hauria d'haver molt pic.twitter.com/e3XifoBqpL