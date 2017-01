Fred siberià: l'actualitat en 9 tuits

1. J. Colomer Mascaró, metge

En estado de alerta por la ola de frio siberiano, y me irrita la ausencia de alarma por el frio de los refugiados

2. Eulàlia Dalmau, economista

A l hivern ha d fer fred. No se q te d alarma. X alguna cosa s la setmana dls barbuts. Molt greu l tema dls refugiats.Encara no som humans. https://t.co/HxTnxyM5n0

3. Montse Santo, periodista

Governs matant de fred els refugiats. No s'ha de recollir roba per als camps: se'ls ha de treure dels camps! https://t.co/hRZj3SqvUA

4. Ruth Gumbau, presentadora a La Xarxa

5. Manel Nadal Farreras, exdiputat i adherit a Moviment d’Esquerres

6. Xavier Bonastre Thió, periodista

Uns diuen que hi haurà referèndum al setembre. Els altres no diuen com ho pensen impedir. #diferencia