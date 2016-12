"No caiguem en la por ni en l'odi": l'actualitat en 9 tuits

1. Julia Ebner, investigadora sobre extremisme a la Fundació Quilliam

Let's A. condemn the attack, B. take necessary security measures & C. not give in to fear & hatred. Let's starve extremists of their appeal! — Julia Ebner (@julie_renbe) 20 de desembre de 2016

“Condemnem l’atac, prenguem les mesures de seguretat necessàries i no caiguem en la por ni en l’odi. No els donem als extremistes el que més desitgen!”

2. Nigel Farage, eurodiputat britànic (UKIP)

Terrible news from Berlin but no surprise. Events like these will be the Merkel legacy. — Nigel Farage (@Nigel_Farage) 20 de desembre de 2016

“Notícies terribles des de Berlín, però cap sorpresa. Successos com aquest seran el llegat que deixarà Merkel”

3. Natza Farré, guionista

l'ultradreta no necessita arguments. només necessita atemptats. #hassistnichtdieantwort — natza farré (@natzafarre) 20 de desembre de 2016

4. Matt Haig, escriptor

The idea that there would somehow be LESS terrorism, conflict and violence with the far right in charge is beyond comprehension. — Matt Haig (@matthaig1) 20 de desembre de 2016

“La idea que d’alguna manera hi hauria menys terrorisme, menys conflictes i menys violència amb l’extrema dreta al poder no té cap mena de sentit”

5. Kenneth Roth, director executiu de Human Rights Watch

Vicious circle:

Terrorists attack.

Islamophobes blame Islam.

Just what terrorists want to aid recruitment.

Repeat. https://t.co/n9C9wOdec3 — Kenneth Roth (@KenRoth) 20 de desembre de 2016

“El cercle viciós: atac terrorista. Els islamòfobs carreguen les culpes a l’islam. Justament el que els terroristes volen perquè els ajudi a reclutar. Repetim”

6. Albano-Dante Fachin, diputat al Parlament (CSQP)

Referèndum o nou 9-N?: La historia se repite, la primera vegada com a tragèdia, la segona com a farsa. cc/ @KRLS — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 20 de desembre de 2016

7. Constantí Segarra, economista

@AlbanoDante76 @KRLS estem a temps, ajuda el que puguis per convertir-ho en un referèndum i que tiri endavant encara que sense permís de l'Estat (que no arribarà mai) — constantí segarra (@constantiseg) 20 de desembre de 2016

8. Neus Tomàs, periodista

Govern, partits, sindicats estan tan a favor de la reforma horària que han convocat la cimera pel referèndum un divendres a les 17.30. Merci — Neus Tomàs (@neustomas) 20 de desembre de 2016

9. Pau Marí-Klose, sociòleg