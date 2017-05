Pressupostos amb mancances: l'actualitat en 9 tuits

1. Ana Chauz, militant del PSOE

2. Rosa María Artal, periodista

3. Beatriz Escudero, diputada al Congrés (PP)

4. Francesc Vilallonga, director del grau de comunicació audiovisual a la URL

5. Xavier Soler, actor i locutor de ràdio

6. Josep Pascual, tuitaire

7. Marc Rius, responsable de comunicació d’Iniciativa

8. Enric Nomdedéu, secretari d’Ocupació del País Valencià

9. Bojan Pancevski, corresponsal del ‘Sunday Times’ a Brussel·les

"La UE es manté unida intentant arrencar-li el màxim possible de diners al Regne Unit, però més endavant es dividirà segons els interessos de cada país en les relacions post-Brexit".

#EU united on extorting as much cash as possible from UK, but later they will split on special interests for the post #Brexit relationship