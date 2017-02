Reunions secretes: l'actualitat en 9 tuits

1. Enric Vila, periodista i escriptor

Tot això de les converses secretes i de l'operació diàleg intenta fer oblidar q l'única cosa q no és negociable és la celebració del Ref.

2. Andrea Levy, vicesecretària d’estudis i programes del PP

3. Sergi Castañé, politòleg

Amaguin o no el seu nacionalisme espanyol, es visualitza massa la seva obsessió i prioritat, Espanya per damunt de tot.

4. Joan Safont, periodista i escriptor

L'estratègia és doble: 1. Presentar-se com a dialogants enfront d'enrocats. 2. Suggerir que la part catalana té doble discurs

5. Anna Ballbona, periodista i escriptora

La 1a part contractant de la primera part del diàleg, no, de la conversa, no, de la negociació, tampoc, de l'esmorzar, no, del tentempié...