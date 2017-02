"Ens volen derrotats": l'actualitat en 10 tuits

1. Jordi Sànchez, president de l’ANC

2. Olga Suanya, antropòloga i periodista

3. Suso De Toro, escriptor

4. Rebeca Carranco, periodista

5. Jesús Maraña, periodista i analista polític

6. Enric Gomà, escriptor

Ara tothom diu que "Espanya ens roba" no és adequat. No sé com se n'ha de dir dels 16.000 milions d'euros anuals que no tornen a Catalunya.