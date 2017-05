Rajoy i els traumes: l'actualitat en 9 tuits

1. Marta Escobar Martí, periodista

2. Marta Sala, productora audiovisual

Un trauma per Espanya!! No pas per Catalunya! Però això @marianorajoy no ho diu! https://t.co/hxVLTR5NsW

3. Salvador Cardús Ros, sociòleg

4. Marta Pascal, coordinadora general del PDECat

5. Jordi Cuixart, president d'Òmnium

6. Sergio de Maya, politòleg i professor associat de la UB

7. Xavier Martinez-Gil, economista i doctor en dret tributari

8. Jordi Calvís, dibuixant

9. Strobe Talbott, president del centre d'investigació Brookings Institution de Washington

"El debut del president Donald Trump a les cimeres de l'OTAN i el G-7 confirma que els EUA són una part del problema de la inestabilitat actual i no una part de la solució. Trist"

