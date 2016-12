Bon Nadal! L'actualitat en 10 tuits

1. Amadeu Brugués, blogaire

2. Sergi Castañé, politòleg

3. Josep Costa, lletrat i professor de teoria política a la UPF

No hi ha incompatibilitat conceptual ni estratègica entre la via pactada i la unilateral. La negociació prèvia legitimita més una ruptura.

4. Gabriel Rufián, diputat al Congrés (ERC)

5. Xavier Fina, filòsof

El procés com una revelació. Per això, als crítics o escèptics ens diuen, en el millor dels casos, que no ho entenem (no hem vist la llum).