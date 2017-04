"Ressuscitar la confiança": l'actualitat en 10 tuits

1. Carles Puigdemont, president de la Generalitat

Ni autonomisme, ni peix al cove, ni tripartits. Milions de persones a Catalunya ja ho han entès, i demanen el referèndum. I el tindran. ;-) — Carles Puigdemont (@KRLS) 15 d’abril de 2017

2. Montse Tarridas, tuitaire

@KRLS Milions sortim al carrer demanant independencia, no picabaralles politiques. Esteu malbaratant-ho tot. Va, vinga, q falta poc. — Montse Tarridas (@montsetarridas) 15 d’abril de 2017

3. Mireia Boya, diputada al Parlament (CUP)

Q la gent plantegi l'autoderrota com un escenari possible no us fa sentir vergonya? Responsabilitats. El carrer s'ha de mobilitzar ja. — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 15 d’abril de 2017

4. Josep Huguet, enginyer i exconseller (ERC)

En aquest dissabte previ a la Resurrecció ja cal q els independents amb capacitat mediadora facin 1esforç, 1més, per ressucitar la confiança — Josep Huguet (@Josep_Huguet) 15 d’abril de 2017

5. Arnau Padró, enginyer informàtic

El millor antídot a les batalletes partidistes és posar data i pregunta i iniciar la campanya unitària pel 'Sí' https://t.co/PqBOFRWDzE — Arnau Padró #DUI (@ArnauPadro) 15 d’abril de 2017

6. Mike Cowan, periodista a la BBC

“És estrany que Turquia voti democràticament si afebleix la seva democràcia, promovent potencialment una dictadura. #Turkeyreferendum #erdogan”

7. Mike Staresinic, consultor

Little standing in the way of an Erdogan victory. The purge cowed opponents. Conflict stokes fears. President gains powers. — Mike Staresinic (@MikeStaresinic) 15 d’abril de 2017

“Poca resistència a la victòria d’Erdogan. La purga ha intimidat l’oposició. El conflicte alimenta les pors. I el president guanya poder”

8. Pepe Oneto, periodista

Trump subió en encuestas cuando bombardeó Siria

-Volvió a subir cuando lanzó la bomba gigante en Afganistán

-Con Corea del Norte se sale — pepe oneto (@oneto_p) 15 d’abril de 2017

9. Jessica Cáceres, consultora en mercats farmacèutics

Viendo políticas de Trump habría que preguntar en cualquier bar de carretera para matones ¿qué harían con Corea del Norte?



NO a expertos 🙁 https://t.co/hCS4zzASgK — Jessica Cáceres (@Pulgafeliz) 15 d’abril de 2017

