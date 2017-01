La fava i el rei: l'actualitat en 10 tuits

1. Rafa Ruiz, periodista

2. Pablo Llanos, tuitaire

No entiendo lo de los padres. Todo el año soportando a sus hijos y dejan el mérito de los regalos a tres Reyes....

3. Bernat Puigtobella, editor

Algú em sap dir per què els Reis d'Orient sempre s'obliden de deixar les piles alcalines que hem de posar a les joguines?

4. Marta Rojals, escriptora

A la meua època la canalla no ens portàvem bé, fèiem bondat. Ja s'ha perdut del tot, l'expressió? #batalletes

5. Núria Cortés, empresària i militant d’ERC

6. Mireia Boya Busquet, diputada al Parlament (CUP)

7. Oriol Malet, il·lustrador

Va, que no ens n'adonarem i d'aquí res torna a ser nadal.

8. Arturo Puente, periodista

Cuando crees que el PDCat no lo puede hacer peor se oye el disparo de salida a una carrera sucesoria innecesaria y que solo les puede dañar.

9. Ramir De Porrata-D., emprenedor

Els Comuns volen que se celebri el referèndum. I per a demostrar-ho i engrescar la gent, afirmen que no se celebrarà #oletu

10. Aitor Carr, politòleg

Trump saltant de polèmica a polèmica via tuit. I encara no és ni president. Sembla insostenible però alhora va guanyar sent el centre de tot