"Una tradició màgica": l'actualitat en 9 tuits

1. Julià de Jòdar Muñoz, escriptor i exdiputat (CUP)

2. Xavier Antich, doctor en filosofia i professor d’estètica de la Universitat de Girona

Hosti, tu, si amb uns fanalets ja es posen així, no vull ni pensar què faran quan es posin les urnes! Realment estan molt nerviosos! #anembé https://t.co/nMtBUUn2JL

3. Tayssir Azouz, traductor i filòleg

4. Santi Vila, conseller de Cultura

Primers @reisigualada com a Festa Patrimonial d'Interès Nacional. Una màgica i deliciosa tradició que visita casa per casa! Bons Reis! pic.twitter.com/IVJd4oBAiz

5. Marta Menéndez Vila, tuitaire

No está mal que por una vez genere expectación cómo vayan a ir vestidos tres hombres #CabalgataMadrid

6. Jose Parnaso, tuitaire

No hemos pasado Reyes y ya he oído 'San Valentín'. Me agobia tanta felicidad