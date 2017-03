La remuntada de l'esforç: l'actualitat en 10 tuits

1. Joan Safont, periodista i escriptor

Com sempre, en sorprenen les crítiques a les barreges entre esport i política. Aquesta barreja existeix des del principi dels temps

2. Esther Soler, tuitaire

Anar a la feina amb la samarreta del Barça o com semblar un adolescent de 50 anys.

3. Joan Oliu, arquitecte

No oblideu explicar als nens que la remuntada no és màgia, és esforç.

4. Cris, tuitaire

5. Gabriel Rufián, diputat al Congrés (ERC)

A mí lo de Millet/Montull me da el mismo asco q lo de Bárcenas, Chaves, Griñán, Rato, Blesa, Urdangarin, Matas, De la Serna, Pujalte y Mato.

6. Hèctor López Bofill, jurista i escriptor

Qui cregui que la corrupció a la Catalunya autonòmica desinflarà el procés és que no ha entès res de res.

7. Rossend Sanglas, bloguer

8. Pau Llonch, militant de la Crida per Sabadell

Després del cas Palau, tothom entén q la CUP no vam enviar a la paperera a Mas per capritx, sinó per purgar l'autodeterminació de corruptes.