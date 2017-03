"No volen democràcia? Dues tasses": l'actualitat en 10 tuits

1. Lluc Salellas, regidor de l’Ajuntament de Girona (CUP)

2. Pablo Iglesias, secretari general de Podem

3. Montserrat Palau, diputada al Parlament (JxSí)

4. Carina Mejías, regidora de l’Ajuntament de Barcelona (C’s)

5. Carme Vidal Huguet, filòloga

6. Èric Viladrich, responsable d’estudis catalans de la Universitat de Mont-real

7. Silvio Falcon, politòleg

8. Maria Vila, advocada

9. Carmen Pérez, sociòloga

10. Pete Wishart, parlamentari britànic (SNP)

So it will be a choice between remaining in a Brexitised UK ran by right wing Tories or running our own affairs in an Indy Scotland.