"El terrorisme no té religió": l'actualitat en 9 tuits

1. Mariam Kirollos, investigadora en drets humans

Palm Sunday is one of the few occasions in Egypt where Copts can easily be spotted on the streets with their woven palms and wheat sheaves — Mariam مريم (@MariamKirollos) 9 d'abril de 2017

"El Diumenge de Rams és una de les poques ocasions en què a Egipte pots veure fàcilment els coptes pels carrers amb les seves palmes trenades i el seu manat de blat"

2. Jessica Cáceres, consultora en mercats farmacèutics

Explosión en Egipto, justo al comienzo de la semana de vacaciones de muchos países, de verdad, los quieren sin vida y sin nada. #Egipto https://t.co/bRy8ONTnP6 — Jessica Cáceres (@Pulgafeliz) 9 d'abril de 2017

3. Rüya Selcuk, militant de l'AKP

Terrorism has no religion, race or nationality. And perpetrators of this bloodthirsty attack have nothing to do with humanity. #Egypt #طنطا — Rüya (@ruyaselcuk) 9 d'abril de 2017

"El terrorisme no té religió, raça o nacionalitat. I els que han perpetrat aquest sanguinari atac no tenen res a veure amb la humanitat. #Egypt"

4. Julie Lenarz, directora del Human Security Centre

Going to a place of worship should never be an act of bravery. But for many minorities across Middle East that's exactly what it is. #Egypt — Julie Lenarz (@MsJulieLenarz) 9 d'abril de 2017

"Anar a un lloc de culte mai hauria de ser un acte de valentia. Però per a moltes minories arreu del Pròxim Orient és exactament el que és. #Egypt"

5. Wael Eskandar, escriptor i periodista

Minorities are a target in every oppressive society, caught between those who will not accept them and those who will not protect them. — Wael Eskandar (@weskandar) 9 d'abril de 2017

"Les minories són el blanc en tota societat opressiva, atrapats entre aquells que no els acceptaran i aquells que no els protegiran"

Avui que és el #DiumengeDeRams ens hem de preguntar quanta gent no es mereix ser rebuda amb #palmons #palmes Bona #SetmanaSanta !!! — Àngel Rodríguez V. (@angeldelaweb) 9 d'abril de 2017

