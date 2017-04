Una trama ben espessa: l'actualitat en 10 tuits

1. Juan R., llicenciat en antropologia

En otros países uno despierta y mira que tiempo va a hacer, en este uno despierta y mira a quien han detenido por corrupción. #ESTAPASANDO — Juan R. (@anfrase) 20 d’abril de 2017

2. Roger Senserrich, politòleg

Estoy a favor de aplicar el artículo 155 a una comunidad autónoma donde sus dirigentes no obedecen la ley. Me refiero a Madrid. — Roger Senserrich (@Egocrata) 20 d’abril de 2017

3. Cristina Pardo, periodista

Ignacio González se niega a declarar ante la Guardia Civil, pero luego en el PP se quejan de la lentitud de los procesos judiciales. Chimpún — Cristina Pardo (@cristina_pardo) 20 d’abril de 2017

4. Cristina Cusco, economista

Zaplana a Ignacio González: "Tranquilo, en breve habrá un fiscal anticorrupción (M. Moix) afín al partido"



Yo afino

Tu afinas

Él afina

N... — Cristina #SET2017 ✌ (@Cristina_Cusco) 20 d’abril de 2017

5. José Garía Buitrón, senador de Podem

En España la corrupción se combate más desde la Justicia que desde la política. Si la justicia está mal, la política dominante es un horror. — Jose García Buitrón (@jgarciabuitron) 20 d’abril de 2017

6. Nacho Salcedo, periodista

Esperanza Aguirre (4 años ministra; 10, pta CAM):

A) Si realmente no sabía nada INCOMPETENTE

B) Si está en el ajo. CORRUPTA

Eso es lo votado — nacho_salcedo (@nacho_salcedo) 20 d’abril de 2017

7. Marta, tuitaire

Que no os engañen las lágrimas de Esperanza Aguirre, porque de miedo también se llora. — Mayo (@nosinmayonesa) 20 d’abril de 2017

8. Ian Bremmer, president d’Eurasia Group

Seems to me France & global markets too complacent about Le Pen. She's the only candidate with an unshakable support base. Could win. — ian bremmer (@ianbremmer) 20 d’abril de 2017

“Tinc la sensació que França i els mercats internacionals estan molt satisfets amb##Le Pen. És l’única candidata amb un suport social sòlid. Podria guanyar”

9. Evo Morales, president de Bolívia

La lucha por la paz y la vida se da en todo el mundo. Saludamos el avance del hermano Jean-Luc Mélenchon en las elecciones de #Francia. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 20 d’abril de 2017

10. Pierre Briançon, periodista a ‘Politico Europe’

France now the only major European country to be hit by both radical-left and far-right populism, at the same time — Pierre Briançon (@pierrebri) 20 d’abril de 2017

“França és ara mateix l’únic país europeu important que pot ser colpejat al mateix temps tant per l’esquerra radical com per l’ultradreta populista”