stopislamofobia: l'actualitat en 9 tuits

1. Amanda Mars, periodista

2. Jon Schwarz, editor i productor

"És certament injust dir que tothom que estima Trump odia els musulmans. Però basant-me en els comentaris que rebo, les persones que odien els musulmans realment estimen Trump"

It's certainly unfair to say everyone who loves Trump hates Muslims. But based on feedback I get, people who hate Muslims REALLY love Trump.