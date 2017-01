El president Trump: l'actualitat en 10 tuits

1. Nicholas Kristof, columnista del ‘New York Times’

"L’home més poderós del món, amb capacitat d’incinerar el nostre planeta, #és potser ara mateix el polític més buit que he conegut"

The most powerful man in the world, with the capacity to incinerate our planet, is now perhaps the most vacuous politician I've ever met. — Nicholas Kristof (@NickKristof) 20 de gener de 2017

2. Barack Obama, expresident dels EUA

"Encara us demano que creieu no en la meva habilitat de produir el canvi, sinó en la vostra. Jo crec en el canvi perquè crec en vosaltres"

I'm still asking you to believe - not in my ability to bring about change, but in yours. I believe in change because I believe in you. — President Obama (@POTUS44) 20 de gener de 2017

3. Paul Krugman, premi Nobel d’economia

"Presa de possessió d’un perdedor de vot popular que va passar de miracle gràcies a la intervenció estrangera i a les descarades males pràctices de l’FBI. El sistema ha funcionat!”

Takeover by a popular vote loser who squeaked through thanks to foreign intervention and blatant malpractice by the FBI. The system worked! — Paul Krugman (@paulkrugman) 20 de gener de 2017

4. Makada, portaveu dels Afroamericans a favor de Trump

"Gràcies, president Trump, per derrotar l’establishment fraudulent i globalista #i guanyar per Amèrica"

Thank you PRESIDENT TRUMP for defeating the crooked globalist establishment and winning for AMERICA! #Inauguration #MAGA — Makada 🇺🇸 (@_Makada_) 20 de gener de 2017

5. Raquel Pérez, experta en estratègies digitals

Os acordáis con aquello que se decía que se iba a moderar y tal, OYE, PUES NO — Raquel Pérez Álvarez (@rakelilla79) 20 de gener de 2017

6. Neil King, periodista

"Visc a 9 blocs del Capitoli. Fa 8 anys, tot el barri estava carregat de gent. Aquest matí? Els carrers totalment buits"

I live nine blocks from the Capitol. Eight years ago, the entire neighborhood awash w/folks. This morning? Total emptiness on the streets. https://t.co/m8KBHYO5mE — Neil King (@NKingofDC) 20 de gener de 2017

7. Mikel Ayestaran, periodista

Las protestas contra #Trump tenían que haber sido cuando se presentó como candidato, ahora ya es tarde, muuuuuy tarde — mikel ayestaran (@mikelayestaran) 20 de gener de 2017

8. Oriol Malet, il·lustrador

Qué largo se me está haciendo el mandato de Donald Trump. — Oriol Malet (@OriolMalet) 20 de gener de 2017

9. Esther, filòloga

La vida feta xou, i nosaltres mirant-nos-la. — Esther (@esthersabo) 20 de gener de 2017

10. Moni Solanas, periodista