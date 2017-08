Trump vs. Maduro: l'actualitat en 9 tuits

1. Rosa Cañadell, professora jubilada

Per si encara no estava clar: Trump no exclou l'opció militar a Veneçuela. Us sona? Espero no s'atreveixi, hi hauria un altre bany de sang https://t.co/bYag2KQYrG — ROSA CAÑADELL (@RosaCanyadell) 12 d’agost de 2017

2. Alec Bowers, tuitaire

"Veneçuela ha estat durant molt de temps una amenaça per a la democràcia i un desagradable exemple d’explotació de la seva gent. És hora d’actuar"

3. Jorge Ramos, periodista

La amenaza d Trump a Venezuela olvida la terrible historia de intervenciones de EU en América Latina.Esa amenaza podría ser contraproducente — JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) 12 d’agost de 2017

4. Pepo Jiménez, bloguer

No os metáis con el mercado inmobiliario

..explotó la burbuja.

No os metáis con los bancos

..los rescatamos.

No os metáis con el turismo... — Pepo Jiménez (@kurioso) 12 d’agost de 2017

5. Sandra Rego, arquitecta

Barceloneta, Born, Sant Antoni, Gràcia...

El tema de l'habitatge és molt i molt greu! https://t.co/3fYESLlDnE — sandra rego (@piesnegros) 12 d’agost de 2017

6. Montserrat Tudela, directora de la revista ‘Auriga’

Els aldarulls de la Barceloneta provocats per estrangers i connacionals,no poden ser controlats per l'Ajuntament o tampoc hi té res a veure? — Montserrat Tudela (@MTudela) 12 d’agost de 2017

7. Carles Agustí, director de Govern Obert de la Diputació de Barcelona

Les destrozamos el aeropuerto, decimos que es culpa de la Generalitat aunque no tenga las competencias y luego salimos a arreglarlo #nocola — Carles Agusti (@carlesagusti) 12 d’agost de 2017

8. Xavi Lemus, periodista

L'arribada de Paulinho és una petició dels tècnics per tenir més físic al mig del camp. Ara, pagar 40m és difícil d'entendre i d'amortitzar — Xavi Lemus (@xlemus) 12 d’agost de 2017

9. Carles Puigdemont, president de la Generalitat