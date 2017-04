"Unitat i solvència": l'actualitat en 11 tuits

1. Gemma Calvet i Barot, jurista i exdiputada al Parlament (ERC)

2. Mireia Boya Busquet, diputada al Parlament (CUP)

Els escocesos no es van tornar autonomistes amb la victòria del NO al referèndum. Han anat a pel segon. No fotem

3. Lluís Gibert, advocat

Ningú diu que em cas de fracàs dimitirà perquè no pot fer política autonomista. Es canviaran la xaqueta i llestos. Així no es guanya.

4. Eduard Voltas, editor del ‘Time Out’

5. Oriol Domingo, periodista

6. Sergi Castañé, politòleg

7. Olga Suanya, antropòloga i periodista

8. Francesc Vallès, professor de Dret Constitucional a la UAB

Internacionalitzar el procés o externalitzar un conflicte? Un serveix per trobar complicitats, l'altre només per augmentar la tensió interna

9. Xavier Bonastre Thió, periodista

La clau és que et reconeguin quan t'independentitzes, no pas que et reconeguin el procés per ser independent.