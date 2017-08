Més vaga: l'actualitat en 9 tuits

1. Antón Losada, analista polític i professor a la USC

Mañana, en las colas de El Prat no se enfade con los trabajadores. Enfádese con la empresa Eulen y AENA, ellos le han tomado como rehén. — Antón Losada (@antonlosada) 13 d’agost de 2017

2. Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

El dret de vaga és un dret fonamental però també ho és la lliure circulació de les persones. Caldrà reforçar mesures #Prat i fer laude ràpid — Josep Rull i Andreu (@joseprull) 13 d’agost de 2017

3. Pedro Lázaro Gómara, periodista

Hay q ver lo q le preocupa ahora la #seguridad al Ministro de Fomento y lo poco que pensó en ella cuando privatizó el servicio #AENA #huelga — Pedro Lázaro Gómara (@plazaro67) 13 d’agost de 2017

4. Miquel Strubell, editor de programes de televisió

La CUP no vol Santi Vila. Estic segur que al PDeCAT tampoc volen Anna Gabriel. Guardeu l’escombra i la “paperera de la història”, va. https://t.co/pZ9uv039rM — Miquel Strubell fill (@miquelstrubell) 13 d’agost de 2017

5. Sergio de Maya, politòleg i professor associat de la UB

Lo de Charlottesville es un drama absoluto. Como tambien q el debate sea el del s.XIX. — S d M (@ayameds) 13 d’agost de 2017

6. Ada Colau, alcaldessa de Barcelona

Cuando se siembra el odio y el racismo, crecen los monstruos. Lo llame como lo llame @realDonaldTrump, lo de #Charlottesville es terrorismo — Ada Colau (@AdaColau) 13 d’agost de 2017

7. Dolors Boatella, promotora creativa

No quiero precipitarme pero si van con esvásticas, el brazo alzado gritando Hitler y asesinando antifascistas, puede que sean un poco nazis. — Dolors Boatella (@DolorsBoatella) 13 d’agost de 2017

8. Ivanka Trump, empresària i assessora de Donald Trump

"No hi ha d'haver lloc a la societat per al racisme, la supremacia blanca o els neonazis. Hem de mantenir-nos units com a americans i ser un únic país UNIT. #Charlottesville"

1:2 There should be no place in society for racism, white supremacy and neo-nazis. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 13 d’agost de 2017

2:2 We must all come together as Americans -- and be one country UNITED. #Charlottesville — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 13 d’agost de 2017

9. Bette Midler, actriu

"[Donald] Trump fa retòrica amb #Charlottesville i es prepara per intervenir a Veneçuela per distreure l'atenció de la investigació sobre la seva relació amb Rússia"