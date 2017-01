"Ens necessiten": l'actualitat en 10 tuits

1. Carme Forcadell, presidenta del Parlament

El 18 de febrer sortirem al carrer per reivindicar que podem i #volemacollir. El moment és ara. Ens necessiten. https://t.co/KXPG5oA0ji — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 15 de gener de 2017

2. Olga Rodríguez, periodista

Porque nacimos en el Mediterráneo y no queremos que nadie más muera en él. #volemacollir https://t.co/saUp87i7Ky — Olga Rodríguez (@olgarr65) 15 de gener de 2017

3. Quim Marcé, director d’El Teatre de Bescanó

El concert en suport als refugiats al Sant Jordi,serà un negoci rodó pel govern.Recaptaran el 21% d'iva cultural sense cap interès a acollir — QUIM MARCÉ ||*|| (@quimmarce) 15 de gener de 2017

4. Albert Marzà, professor de secundària

#Tarajal #UErgonya Espanya ha gastat més de 290 milions € en reforçar les fronteres i menys de 10 milions € en l'ajuda al refugiat — Albert Marzà (@marza_albert) 14 de gener de 2017

5. Jordi del Río, dirigent d’Avancem i director general de Mitjans de Comunicació

No sóc capaç de trobar en l'última dècada un cas d'humiliació política similar al que estan sotmetent a Pedro Sánchez...O sí? #Comitefederal — Jordi Del Río (@Jordidelrio) 15 de gener de 2017

6. Juan Cruz Ruiz, periodista

No Imaginé que los que echaban de menos que no se moviera el PSOE hicieran ahora como que no se mueve el PSOE — Juan Cruz Ruiz (@cosmejuan) 15 de gener de 2017

7. Sandra Pérez García, exmilitant del PSOE i politòloga

El psoe dice q si. Q ahora es la buena y q ya si q si va a hacer lo q lleva años sin hacer — Sandra Pérez García (@sandradespacho) 15 de gener de 2017

8. Jonny Geller, agent literari i director executiu a Curtis Brown

If we decided not to be offended by Trump, might his appeal wane?Are we feeding the beast?

Starve him of oxygen of outrage-he may suffocate — Jonny Geller (@JonnyGeller) 15 de gener de 2017

"Si decidíssim no ofendre’ns per Trump, baixaria la seva popularitat? Estem alimentant la bèstia? Privar-lo de l’oxigen de la indignació el podria ofegar”

9. Lynne E. Blackwood, poeta i editora

@JonnyGeller Opposition is to be quashed and his sense of revenge will be wreaked upon us all, to stifle those who disagree. I say speak out — Lynne E Blackwood (@leblackwood) 15 de gener de 2017

“@JonnyGeller L’oposició serà esclafada, i les seves ganes de venjança ens ho faran pagar car per reprimir a tothom que discrepi. Jo crec que ens hem de fer sentir”

10. Thomas Pluck, escriptor

@JonnyGeller I prefer to think we're distracting him from terrible actions by keeping him up tweeting all night. — Thomas Pluck (@thomaspluck) 15 de gener de 2017

“@JonnyGeller prefereixo pensar que l’estem distraient de fer coses terribles perquè el fem estar tuitejant tota la nit”