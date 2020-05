L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'El ministre i els informes de la Guàrdia Civil que ara sí que són motiu de cessament'

La Guàrdia Civil va manipular la declaració d’un testimoni per inculpar el govern espanyol per haver permès la manifestació del 8-M, segons informa Eldiario.es.

En l’informe que el cos armat va enviar a la jutge hi ha dates equivocades.

És inevitable pensar que dins la Guàrdia Civil hi ha un zel especial contra el govern de Sánchez i Iglesias perquè son socialcomunistes, republicans, bolivarians. I feministes, antitaurins, vegans i no van a les processons de Setmana Santa a cantar l’himne de la Legió.

És evident que hi ha un correlat entre posar el govern contra les cordes i el discurs que el PP, Ciutadans i Vox van estar repetint al Congrés durant la investidura de Sánchez: que l’actual govern espanyol és il·legítim i traïdor (això ho deia Abascal), o que té el suport dels terroristes i els colpistes (això ho deia, també literalment, Casado). Li deien a Sánchez que conformava “el govern més radical de la història”.

Aquests discursos inflamen jutges i policies que creuen que encara viuen (i potser no s’equivoquen) a les ordres del rei del 3 d’octubre i el seu “ a por ellos”. Tot allò els va envalentir. I ara tenen enfilat Sánchez.

Per cert, galdós paper el que ha fet aquest matí Miquel Iceta. El primer secretari del PSC ha dit que els independentistes catalans són "molt hostils" amb De los Cobos pel seu paper a l'1-O i, en canvi, per a ell "mereix un respecte", i conclou que "no es pot posar en qüestió tota la seva trajectòria".

Ho he hagut d'escoltar i de llegir dues vegades. Com que no es pot posar en qüestió? Sí, posem en qüestió tota la trajectòria d’un uniformat que va ser processat per tortures al País Basc. I que és públic i notori que va declarar davant el jutge a partir d’informes exagerats, que va mentir sobre la violència de l’1 d’Octubre i que ha anat a enfonsar el major Trapero des del primer minut. Els que qüestionen la trajectòria del coronel no són independentistes hostils sinó demòcrates.

I repeteixo que hi ha alguna cosa poc presentable en el fet que el ministre cessi l’uniformat perquè no li agrada que investigui un càrrec polític que depèn del ministre.

Però ara el PSOE està patint el mateix que va tolerar, blindar i aplaudir contra l’independentisme català: informes falsos, aparença de legalitat, connivència entre jutges i policies. A vostès els estranya que hi hagi un testimoni falsejat en un informe de la Guàrdia Civil. Ho lamento, però a Catalunya, a molta gent, no ens estranya.

"Una cosa és fer informes falsos dels nois d’Altasasu o dels Jordis, i una altra atacar el govern. Però compte, si el govern s’enfronta a l’Estat, guanya l’Estat"

No sé si això anirà a més, perquè el PSOE és un partit d’estat, i hi ha molta gent amb incentius per frenar aquesta escalada. Vull dir que una cosa és fer informes falsos dels nois d’Altasasu o dels Jordis, i una altra atacar el govern. Però compte, si el govern s’enfronta a l’Estat, guanya l’Estat, perquè com em va dir no fa gaire un diputat del Congrés membre de la comissió d’interior, a Espanya la cúpula de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil treuen i posen ministres de l’Interior.

El nostre reconeixement per als que treballen a primera línia, un record per als que pateixen, per als presos polítics, per als exiliats, i que tinguem un bon dia.