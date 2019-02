L’anàlisi d’Antoni Bassas: ‘Les mitges mentides de la diplomàcia de Borrell’

L’ARA ha tingut accés als quatre documents que una ambaixada espanyola ha enviat a la seva llista de distribució de correu per fixar la posició de l’estat espanyol en relació al judici.

Hi ha 4 documents, 2 dels quals son més aviat tècnics: un sobre quina és la causa que s’està jutjant i un altre sobre quines seran les etapes del procediment judicial. I n'hi ha dos més que són molt més interpretatius: un sobre el que va passar el setembre i l’octubre del 2017, i un de molt interessant titulat 'Dotze afirmacions falses sobre Espanya i els fets'. Estan redactats en francès.

Comença dient que “la lluita per la independència [que recorda que és legal a Espanya] és un exemple clar d’un dels més grans desafiaments al qual s’enfronten les democràcies europees: les notícies falses". I diu que a continuació posen dotze coses falses que els independentistes diuen d'Espanya i la realitat. Ja veuran que, en realitat, s’agafen a la part de la realitat que els interessa.

Entre les afirmacions que considera falses hi ha: "A Espanya no hi ha separació de poders i els jutges no són imparcials”.

Que a Espanya no hi ha separació de poders ho deuen haver dit alguna vegada a la vida tots els partits espanyols quan són a l’oposició. Però vaja, per demostrar que la justícia espanyola és independent, entre altres coses, argumenta que el govern del PP va caure per corrupció portada als tribunals. Naturalment, no diu res de “los fiscales de confianza”, de “controlamos la sala segunda des de atrás” ni de la trucada de Lesmes als jutges perquè tornessin a votar l’impost d’actes jurídics de les hipoteques.

"L’acció de la policia l’1 d’Octubre va fer més de 1.000 ferits”.

Diu que només van ingressar tres persones als hospitals, però sobretot afirma que “es van distribuir moltes imatges falses d’altres llocs i altres dates”. Quina vergonya. Però si encara se senten els crits dels periodistes internacionals quan li tiraven en cara a Dastis que digués que allò eren 'fake news'.

“El referèndum de l’1 d’Octubre implica un mandat democràtic”.

Diu que el referèndum no va ser democràtic perquè no tenia les garanties més elementals. Dit així, sembla que la Generalitat no sabés organitzar un referèndum. Si buides Espanya de policies i n’envies 10.000 en un vaixell al port de Barcelona, o si et dediques des de l’agost a obrir maleters a la Jonquera per trobar urnes, ja s’entén que es va fer com es va poder. Que va sortir molt bé, però com es va poder. A sobre diu que no hi va haver campanya a favor del no. Bé, és que amb la repressió no li calia.

Una altra afirmació que considera falsa: "Els presos són a la presó per haver posat les urnes".

Diu que no, que no, que van desobeir el Tribunal Constitucional i que no els acusen d'haver posat les urnes sinó “d’organitzar l’ocupació il·legal d’escoles designades com a col·legis electorals per impedir l’acció de la policia”. Bé, aquí s’agafen a la literalitat: l’acusació no és per posar les urnes, però què és designar un col·legi electoral sinó posar les urnes?

Una altra informació que diuen falsa: que siguin presos polítics. Diu que no, que van a judici per fets.

Home, passa per alt el detall no menor que els acusen de rebel·lió quan no es veu la violència per enlloc, i que els han tingut més d’un any en presó preventiva. Què és això sinó una represàlia a un polític? Si fins i tot reconeix que Amnistia Internacional ha considerat “injustificable i excessiva” la durada de la presó preventiva.

N’hi ha una que és de traca. Considera una afirmació falsa que és inacceptable que hi hagi qui digui que la rebel·lió només s’aplica a militars, perquè segons el Codi Penal espanyol la rebel·lió la poden fer civils. Sí, però no estem dient això, estem dient que perquè hi hagi rebel·lió s’ha d’organitzar un acte violent, i els acusats no en van fer cap, si no ens creiem el que va dir el fiscal: que van obligar la gent a anar a votar per fer de muralles, que van ser llançats contra la pobra policia.

També diu que és fals que la presidenta Forcadell estigui a la presó per haver organitzat un debat al Parlament.

Que no, que hi és per haver participat en actes contraris a l’estat de dret. Vejam: com és sabut, la gestió de la DUI va ser declarativa, ni tan sols es va publicar al DOG (això pot ser una decepció per als votants, però treu càrrega legal a l’acusació). Si Forcadell va cometre un delicte tan greu, com és que ningú de la mesa del Parlament és a la presó? Doncs perquè es tractava de tancar la presidenta del Parlament, que a més a més havia presidit l’ANC.

També diu que és fals afirmar que els haurien d’estar jutjant a Barcelona, al TSJC.

Diu que és fals perquè el Procés tenia implicacions fora de Catalunya. I és queden tan amples.

I finalment, darrera afirmació falsa: "No hi ha observadors internacionals i el procés no tindrà garanties". Diu que és fals perquè... el judici el fan per 'streaming' i totes les persones que desitgin “observar” el procés (i posa 'observar' entre cometes) podran entrar a la sala si tenen lloc per seure.

Aquest és l’ofensiva informativa del ministre Borrell: mitges veritats agafades amb pinces. Els governs tendeixen a emetre propaganda política. Que el govern espanyol parli de notícies falses és un acudit dolent.

Llibertat per a tots els empresonats, per als processats, per als exiliats.