L’anàlisi d’Antoni Bassas: ‘Jordi Sánchez, al magistrat Marchena: «¿Em podrà mirar als ulls?»’

Em declaro impressionat per l’article que Jordi Sánchez ens ha enviat, a l’ARA, des de la presó de Lledoners. Sánchez, com tots els altres presos polítics, serà jutjat per un tribunal de set magistrats que estarà presidit per Manuel Marchena.

Marchena va anunciar ahir que renunciava a ser president del Tribunal Suprem i del CGPJ després que llegíssim el missatge de WhatsApp de Cosidó als seus dient que amb Marchena guanyarien per golejada i que, per al PP i per a Espanya, tot quedava “atado y bien atado”. Deia Cosidó: “Ens jugàvem les renovacions futures de ⅔ del Tribunal Suprem i centenars de nomenaments al poder judicial, vitals per al PP i per al futur d’Espanya”. Quan diu “per al futur del PP”, ¿està parlant d’investigacions judicials de la corrupció del PP? Perquè vitals “per al futur d’Espanya”, ja es veu que parla del Procés. Marchena era la garantia que les posicions del PP guanyarien per 21 a 0.

Doncs bé, avui, Sànchez és directe:

“Marchena no renuncia per defensar la seva independència, renuncia perquè ha quedat amb el cul a l’aire. Si el senyor Cosidó no hagués enviat el 'whatsapp' i aquest missatge no s’hagués filtrat a l’opinió pública, Marchena no hauria renunciat a presidir el CGPJ. La renúncia de Marchena no l’eximeix de res ni li restitueix l’honor ni el dret a ser percebut com a jutge independent. Ell és també responsable directe de tota aquesta farsa política. El jutge Marchena va perdre l’oportunitat de ser considerat honorable el dia que va sortir a la llum el seu nom com a resultant del pacte entre el PSOE i el PP. Aquell dia, i no ahir, hauria hagut de dir que ell no era un instrument al servei de la política”.

I acaba Sánchez:

“¿Marchena podrà mirar-me als ulls quan em tingui assegut al banc dels acusats, sabent com tothom sap que la seva serà una actuació parcial i partidista, amb la qual condicionarà tota la sala segona? Jo sí que el podré mirar a la cara a ell [...]. Porto més de 400 dies injustament a la presó. Aguantaré els que vindran, però no em faran callar. No els tinc por”.

Cal tenir aquesta integritat moral que té Sánchez i aquesta valentia dels que creuen íntimament que la seva causa és justa per parlar així al jutge que té el seu futur a les seves mans.

El que deia Cosidó al seus ‘whatsapps’ era que el PP podia estar tranquil que Marchena, encara que no jutgés directament els presos polítics catalans, controlaria el judici i la sentència. El cas és que ara Marchena torna a ser el jutge del Procés i queda assenyalat, davant el Tribunal dels Drets Humans d’Estrasburg, com un jutge amb sospites de parcialitat, precisament allò que Europa vigila més. No canvio ni una paraula del que deia ahir: “Les hemos destrozado el sistema judicial”. Mai el PP havia mostrat tan clarament al món com treballa a Espanya per manipular la justícia al seu favor i com determinats jutges ho consenten.

Llibertat per a tots els empresonats, per als processats, per als exiliats.