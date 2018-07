L'anàlisi d'Antoni Bassas: '¿Només serà una fotografia de Sánchez i Torra?'

Ahir vaig passar pel Parlament, on vaig tenir ocasió de parlar amb alguns cuiners de la reunió entre els presidents Sánchez i Torra de dilluns que ve a la Moncloa. El que en sortirà ja ens ho diran dilluns, però si em pregunten com ho veig avui els diré que totes dues bandes estan desitjant la fotografia. Sánchez perquè quedarà reforçat el seu paper de dialogant antítesi de Rajoy, i Torra perquè podrà representar un subjecte polític anomenat Catalunya.

"Torra busca omplir de contingut la paraula ‘diàleg’ sota una distinció semàntica: dialogar no és el mateix que negociar"

La idea de la Generalitat és recordar-li a Sánchez allò que ha afirmat moltes vegades: que el problema és polític. Si és polític, freni la fiscalia, faci política. Torra busca omplir de contingut la paraula ‘diàleg’ sota una distinció semàntica: dialogar no és el mateix que negociar. Torra ja sap que sobre autodeterminació i presos, Sánchez no negociarà res. Però el president vol establir una certa normalitat en el fet que el president espanyol i el català es vegin, i per això, ahir, va arribar a anunciar que li demanarà a Sánchez una segona reunió a Barcelona per al mes de setembre.

Que una fotografia i un clima de diàleg siguin el més esperable d’una reunió entre els presidents Sánchez i Torra quan tenim presos polítics i exiliats, quan més de dos milions de persones es van jugar el físic per votar l’1 d’octubre, quan hem viscut al caire de dies històrics en què ningú sabia com acabarien els esdeveniments, sembla una desinflada. I pot semblar contradictori per al sobiranisme, que necessitarà continuar sortint al carrer per demostrar a Madrid i al món que no ha perdut múscul. Però, alhora, recordem un parell de coses: que el diàleg és una obligació dels polítics en democràcia i que, encara que en el que és substancial el PSOE no és gaire diferent del PP –en aquesta visió curta i autoritària sobre Catalunya–, hi ha una Espanya, la de Rivera, Aznar o Casado, que voldria il·legalitzar partits, tancar mitjans, tractar més de dos milions de catalans com a delinqüents aplicant-nos les receptes antiterroristes. És una Espanya que se sent furiosa veient Torra sent rebut a la Moncloa, veient que TV3 o l’ARA continuen funcionant i veient que el 21-D l’independentisme va tornar a guanyar. Tinguem-ho present quan dilluns vegem la fotografia de Sánchez i Torra.

Llibertat per a tots els empresonats, per als processats, per als exiliats.