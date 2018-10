L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'A Pedro Sánchez li ha dolgut que li diguin colpista. Benvingut al club'

Ahir, al Congrés, Casado va dir a Pedro Sánchez que era “partícip i responsable del cop d’estat que s’està perpetrant ara mateix a Espanya”, en referència a Catalunya. Pedro Sánchez li va demanar que ho retirés, Casado no ho va fer i el president del govern espanyol va anunciar que donava per trencades les relacions amb Casado. O sigui, que Sánchez no es va deixar dir “colpista”. Es va enfadar, ho va trobar intolerable i va afegir que dir-li colpista omplia d’infàmia el Partit Popular. Pero el líder del PP no ho va retirar. I Pedro Sánchez va esclatar.

"¿Entiende cómo nos sentimos, pensando en personas honorables, políticos elegidos democráticamente en unas elecciones que ahora están en la cárcel acusadas de golpistas?"

Bienvenido, presidente. ¿Le dio coraje lo que le dijo Casado, verdad? Se lo tomó como un insulto, lógicamente, y le dijo a Casado: “Si usted no lo retira, usted y yo no tenemos nada más de qué hablar”. ¿Entiende ahora cómo nos sentimos millones de personas en Catalunya que hemos tenido que escuchar el insulto a la inteligencia del golpe de estado sin cesar, en boca de partidos y medios? ¿Entiende cómo nos sentimos, pensando en personas honorables, políticos elegidos democráticamente en unas elecciones en las que la gente fue a votar más que nunca y que ahora están en la cárcel acusadas de golpistas? Si usted rompe relaciones con la persona que se lo dice, ¿entiende que sea muy difícil para los partidos catalanes y para la sociedad catalana hablar de nada con un Estado que los trata de delincuentes y que los tiene en la cárcel desde hace un año por delitos que usted mismo sugiere que no han cometido?

Perquè ahir, en aquesta mateixa sessió al Congrés, el president espanyol va suggerir que el delicte de rebel·lió no era aplicable al Procés. Va recordar que, fa 24 anys, Federico Trillo va proposar que, per cop d’estat, s’entengués el que duen a terme militars o civils armats a les ordres de militars. A la Moncloa algú ha fet els deures (a la seva velocitat) per veure per on es pot rebaixar l’acusació contra els presos polítics.

Som davant un clàssic de la política espanyola: Casado està intentant establir el seu lideratge a còpia de parlar com la ultradreta populista. Casado fa com Trump. És el mateix dir-li colpista a Sánchez que dir, com Trump fa alguns dies, que el seu rival, el Partit Demòcrata, és “el partit del crim”. Casado ha tornat a un clàssic: quan venen eleccions, encara que siguin a Andalusia, ataca amb la qüestió de Catalunya. De fet, ahir el PP va votar al Senat tornar a aplicar el 155 a Catalunya. Va guanyar perquè hi té la majoria, però no s’aplicarà perquè un 155 només el pot posar en marxa el govern. Ahir Sánchez va trencar relacions amb Casado. És el mateix principi pel qual molts catalans han trencat amb Espanya.

Llibertat per a tots els empresonats, per als processats, per als exiliats.