L’anàlisi d’Antoni Bassas: ‘La pregunta que Pedro Sánchez no va contestar’

Avui Sant Jordi ve al nostre rescat. Per un dia, el drac dels insults i les amenaces habituals, el drac de l’afusellament simbòlic de Puigdemont, serà derrotat per les roses i els llibres, per llegir i estimar com proclama la portada de l’ARA del 23 d’abril, que és, de llarg, la que més ens agrada de confegir de tot l’any. La d’aquest 2019 està feta a l’impremta de l’aula d’arts gràfiques de l’Escola del Treball de Barcelona, lògicament amb els tipus girats del revés perquè es pugui llegir millor.

Amb tot, avui ressona el debat d’ahir a Televisió Espanyola. És molt curiós perquè, com que el PP i Ciutadans se n’han anat a l’extrema dreta, li han regalat el centre a Pedro Sánchez. Ahir, per compensar, Pablo Casado va estar tan moderat com pot estar un tipus com ell. El resultat és que Rivera, agressiu i amb aquella excitació que ja li coneixem i sense moure’s de la dreta, va destacar per sobre de Casado. Malgrat tot, tots dos van dir coses molt semblants. Sobretot una, que els obsessiona, i que voldrien que obessionés els votants: En cas de governar, Pedro Sánchez concedirà l’indult als presos polítics catalans?

L’indult als independentistes catalans. Heus aquí la gran preocupació de Casado i Rivera. Esclar, com que consideren que hi va haver un cop d’estat i que Pedro Sánchez és còmplice dels colpistes, l’única manera de demostrar als electors que Sánchez és un traïdor a la pàtria és que digui si indultarà o no els encausats al Tribunal Suprem. És patètic. Per moltes raons, una de les quals perquè aquest judici és una injustícia i un error que no farà més que convocar la sortida al problema polític. I també perquè mirin que Espanya té un enorme problema de dèficit, d’atur, d’alerta antiterrorista, perquè mirin que el món, amb Trump, amb la Xina, amb el canvi climàtic, no presenta gaire estabilitat. I què podem dir de la Unió Europea? Doncs res. De què parla Espanya? De Catalunya. I com que es tracta de fer creure en l’apocalipsi, la pregunta és si Sánchez indultarà els presos. Això no dona per a més.

També és veritat que hi va haver una segona pregunta que el president socialista espanyol no va contestar, que és la que li va fer Pablo Iglesias: “Senyor Sánchez, pactarà vostè amb Ciutadans?”. No ho dubtin, des de Catalunya, aquesta és la pregunta. Entre altres raons, perquè Sánchez no la va contestar.

Un record molt especial avui per a Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i Jordi Turull. Ens agafem a la frase de Cuixart “La cel·la és petita, el somni és immens” per recordar que malgrat els cops que dona, la vida sempre ens té reservats moments meravellosos.

I que tinguem un bon dia.