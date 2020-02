L’anàlisi d’Antoni Bassas: ‘Mas, Puigdemont i la llista de Junts per Catalunya’

Des d’avui, Artur Mas ja no està inhabilitat per ser escollit (és una de les penes que li van posar per haver organitzat el 9-N), i per això s’ha convertit en un actor principal més del càsting de candidats a la presidència de la Generalitat de l’entorn de Junts per Catalunya. L'hi van preguntar al FAQS dissabte, i es va deixar estimar, tot i que va dir que preferiria que la solució no passés per ell i que fos de consens.

Mas sap que és molt difícil que el candidat sigui ell, perquè seria com un retorn al passat, però també està clar que té una autoritat dins del grup exconvergent. I en nom d’aquesta ascendència va opinar sobre què ha de fer Puigdemont en aquestes eleccions (quan siguin, abans de l’estiu o al setembre o l’octubre), tant si no s'hi presenta com si s'hi presenta, i va dir que si es presenta sobretot adverteixi abans que no podrà ser president de la Generalitat en cas de guanyar. Que no el puguin acusar d’enganyar, com el 21-D del 2017. Vejam. El president Puigdemont encara no ha dit res sobre si es presentarà, però en aquests moments això sembla indiscutible perquè tothom sap, començant pels rivals, que és un actiu fonamental. Dit d’una altra manera, l'única possibilitat de guanyar que té Junts per Catalunya passa perquè Puigdemont vagi a les llistes. El mateix Puigdemont té clar que ha de dir que ell no podrà ser president, i sobre el lloc que ha d’ocupar hi ha qui creu que, un cop advertit tothom, Puigdemont pot anar de número 1, i hi ha qui creu que ha d'anar de número 2, perquè quedi clar que el president serà un altre i no se'l tapi. Qui? Doncs Laura Borràs, o Damià Calvet, o Jordi Puigneró, o Marta Madrenas. Vejam si en l’acte de Perpinyà de dissabte Puigdemont en diu alguna cosa.

Mentrestant, tot va molt ràpid. Marta Pascal ha anat aquest matí a TV3 a dir que plega de senadora del PDECat, perquè no es veu defensant les idees de Puigdemont. L’espai de Junts per Catalunya i l’espai exconvergent està per estructurar. Al PP, Casado ha fulminat el president dels nacionalistes espanyols conservadors a Euskadi, Alfonso Alonso, i hi ha posat Carlos Iturgaitz, perquè Alonso no volia el pacte amb Ciutadans, que a Euskadi no té res de res. La raó d'aquest interès de Casado per pactar amb Ciutadans és assimilar aquest espai i deixar encara més sol Pedro Sánchez, que quedi clar que depèn dels independentistes catalans.

Llibertat per als presos polítics, per als processats, per als exiliats. I que tinguem un bon dia.