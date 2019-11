L’anàlisi d’Antoni Bassas: "El 'supremacisme' del magistrat del TC Ollero"

Aquests dies mirin d’aïllar-se del soroll polític. Ja els dèiem ahir que el soroll en contra de l’acord entre el PSOE i ERC per facilitar la investidura de Pedro Sánchez serà eixordador. A Madrid ja hi ha empresaris que diuen que ha començat la fuga de capitals i que consideren que haver de negociar la presidència d’Espanya amb els independentistes és una humiliació, i amb relator encara més.

A Catalunya també hi ha soroll: ahir Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP van aprovar al Parlament rebutjar la sentència i la monarquia però sense desobeir el Tribunal Constitucional. A la nit, grups de CDR havien entrat a la seu d’Esquerra a Barcelona per protestar pel diàleg amb el PSOE, precisament el dia en què una eurodiputada d’ERC, Diana Riba, defensava al Parlament d’Estrasburg que els CDR no són terroristes. A més, com saben, Riba és la dona del conseller empresonat Raül Romeva.

Tot aquest soroll ja no ens deixarà, perquè ara hi ha una oportunitat de diàleg que, com que tot just s'acaba tot just d’insinuar, no és gran cosa i, a més, tant la part catalana com l’espanyola hi arriben arrossegades. Avui mateix, el Congrés ha tirat endavant, amb els vots del PSOE i el PP, el decret del govern en funcions de Sánchez contra l’anomenada república digital catalana, que no és sinó la relació dels catalans amb el Govern a través del núvol, com passa a Estònia. Esclar, si li dones a cada català una identitat digital li estàs donant un DNI digital. Reacció de Sánchez: carregar-s’ho. Podem s’hi ha abstingut.

Per tant, tots els que diguin que com és possible parlar-hi tindran raó. Però és possible perquè és això o continuar a la trinxera.

Però, probablement, la cosa més important d’ahir no va ser això, sinó la divisió al Tribunal Constitucional a causa de Catalunya. Sabem que els magistrats del TC intenten resoldre tots els recursos per una unanimitat, però això s’ha acabat a causa... saben de qui? De Catalunya. Quina sorpresa, oi?

Resultat: Catalunya té el seu propi Codi Civil, que ho ha resistit tot, fins i tot el franquisme, de manera que el codi espanyol només hi regeix en la mesura que no s'oposa a les disposicions del dret civil de Catalunya o els seus principis generals. I que com que la societat canvia, el Codi Civil va canviant. Aviat farà tres anys, quan Mundó era conseller de Justícia, el Parlament va aprovar el llibre VI del Codi civil català (compravenda, permuta, afers contractuals particulars). Resulta que Rajoy el va portar al TC perquè deia que envaïa les competències de l’Estat. I ahir el TC va sentenciar: aquest nou Codi Civil català és constitucional. Però la sentència el va partir en dos: els progressistes a favor i quatre conservadors en contra. I un dels vots particulars en contra ha sigut el del magistrat Andrés Ollero, que va ser diputat del PP i va escriure: “ A lo que no me presto es a someterme a supremacismos de quienes –a estas alturas– se sienten humillados si se les trata com si fueran iguales a los demás. Galicia y Valencia han debido conformarse con menos”.

Quin nivell. Així parla, en un vot particular, un magistrat del TC! Considera que la defensa de la constitucionalitat de la reforma que fan els seus col·legues és “ supremacismo”. Suposo que aquest senyor, que té 75 anys i deu estar a punt de plegar, pensa: " Por lo que me queda en el convento".

M’agradaria escoltar la resposta de la consellera de Justícia. En primer lloc, el Codi Civil català no és una invenció independentista. En segon lloc, desenvolupar-lo i defensa-lo no és cap afirmació de superioritat, sinó de diferència basada en la història. I aquest és el quid de la qüestió: cada vegada que algú diu “ libres e iguales” està dient “lliures i uniformes”, tots d’acord amb la llengua, les lleis i els usos que digui Madrid. És una vergonya que un magistrat del TC banalitzi un terme com supremacisme, que té connotacions racistes. És una vergonya i un escarni, perquè qui ha patit el domini de la majoria ha sigut la minoria catalana a Espanya.

Llibertat per als presos polítics, per als processats, per als exiliats. I que tinguem un bon dia.