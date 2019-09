L’anàlisi d’Antoni Bassas: ‘Turquia posa l’exemple de Catalunya per justificar la seva repressió’

L’Estat té pressa, molta pressa, per presentar un moviment pacífic com un moviment violent. Té pressa per augmentar la indignació als carrers de Catalunya, perquè així podrà justificar el desembarcament de més policies nacionals i guàrdies civils (mesura de la qual el ministre de l’Interior ja ha parlat en públic). Té pressa perquè, si aconsegueix l’escalada quan es dicti sentència, tindrà les mans lliures fins i tot per aplicar un 155 parcial o encobert.

Que l’Estat té pressa es desprèn de les detencions d’ahir i de la manera com van ser presentades, amb aquella nota plena de condicionals. Mirin, aquest matí, el portaveu de Jutges per a la Democràcia, el jutge de Madrid Ignacio González Vega, ha dit a Susana Griso, a Antena 3, que estava sorprès de la fiscalia perquè se suposa que les actuacions judicials són secretes i la fiscalia va fer ahir un relat inusualment detallat dels fets. Tan detallat que més aviat semblava que ja estàvem a les portes del judici, en el moment de l’acusació. I deia el jutge González Vega: “Estic en contra dels CDR, però equiparar-ho amb ETA em sembla exagerat”.

Ho és, d’exagerat. És més, és una irresponsabilitat. Però l’estat espanyol no en sap més, no en vol saber més. 42 anys de democràcia no esborren segles d’autoritarisme coronats per 40 anys de dictadura militar. Està aplicant a Catalunya la plantilla basca. Per primera vegada en set anys de procés, l’estat espanyol va aconseguir ahir que els mitjans de comunicació de tot el món poguessin posar juntes, en una mateixa notícia, les paraules “independentistes catalans” i ”terrorisme”. I ho ha aconseguit quan falten dues setmanes per a la sentència, de manera que la comunitat internacional dubti de si pot mostrar cap solidaritat pels líders polítics empresonats d’un moviment que té una deriva terrorista.

Ahir vaig estar escoltant com ho explicava el corresponsal de la BBC des de Madrid. La BBC té capacitat per fer una crònica que s’escolta a tot el món. I què va dir el corresponsal? Doncs que el moviment independentista sempre havia estat pacífic i se sentia orgullós d’això i que no es creien les proves que estava presentant la policia. I quan li pregunten: "I tu què creus? Ha mutat a violent l'independentisme?", el corresponsal reconeix que el que és una sorpresa és que després de tants anys no hi hagi hagut violència en un tema que ha dominat la vida política espanyola, sobretot des que s’ha estès una certa frustració entre els independentistes perquè l’estat espanyol no es pren seriosament les seves queixes i envia els seus líders a la presó. I va acabar remarcant: “Els independentistes catalans han dit que no tenen res a veure amb la violència”.

Mirin, l’estat espanyol té un greu problema al món amb Catalunya. Ja es va veure quan diverses justícies europees van negar les extradicions, o quan desenes de diputats i senadors francesos demanen a Espanya que acabi amb la repressió d’electes catalans, o quan l’'speaker' dels Comuns saluda Carme Forcadell, etc. Però és que ara Espanya està sent presentada com a model per a països autoritaris. Ha passat a Turquia.

El ministre turc de l’Interior, Süleyman Soylu, va ser entrevistat a la CNN turca fa tres diumenges, el dia 8 de setembre. Resulta que a Turquia han aprovat una llei que permet cessar i canviar un alcalde que no compleixi la Constitució. I en aquest entrevista el ministre turc de l’Interior diu que coses com aquesta passen a la unió Europea, i posa l’exemple de Catalunya (que és el que diu a la pantalla). “Pensi que han demanat de 12 a 25 anys de presó per a 12 polítics catalans i líders no governamentals acusats d’organitzar el referèndum d’independència de Catalunya. Els seus càrrecs com a parlamentaris van ser suspesos i ells van ser detinguts”. O sigui, si Espanya ho fa, per què no ho pot fer Turquia?" I va afegir: “Mentre Turquia estigui lluitant contra el terrorisme kurd, no poden permetre que els partits s’amaguin sota l’argument que els càrrecs han estat escollits per la gent”. I per això, aquest rètol que han vist en la pantalla de la CNN turca deia “L’exemple de Catalunya”. Ja poden fer Espanya Global.