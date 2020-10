L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'Què espera l'Estat per fer complir la llei a Madrid?'

Avui els hauria parlat de l’1 d’Octubre, però tenim entre mans una qüestió de vida o mort, i no és una metàfora: o s’apliquen restriccions més severes a Madrid o pot acabar arribant una tercera onada de covid-19 que ens afecti directament.

El més greu del cas és que el Butlletí Oficial de l’Estat ja publica avui aquestes restriccions, en concret el confinament perimetral de Madrid i nou ciutats més. I tot i que un cop publicades al BOE aquestes restriccions són obligatòries, el govern regional de Díaz Ayuso ja ha dit que no les pensa complir. És absolutament intolerable quan estem parlant de la salut de les persones, dels madrilenys per començar i seguint per la salut de tots els que vivim sota administració espanyola. No dic de la península Ibèrica perquè a Portugal tenen una frontera i poden protegir-se millor, si així ho creuen oportú, de la circulació del virus procedent de Madrid. Pensin que en els deu municipis que s’haurien de confinar hi viuen 4,7 milions de persones, i que a Madrid s’hi va molt sovint, donada la centralització de les vies de comunicació, de l’economia i de la política a la capital de l’Estat.

L'obstinació del govern regional madrileny està constituint un atemptat a la salut pública. Ja s’ha perdut un temps preciós. Avui Ayuso ha dit que Illa ha decidit “embogir amb les presses”. Presses? Pedro Sánchez i Díaz Ayuso es van reunir a la Puerta del Sol, el dia de les 24 banderes, dilluns de la setmana passada. Han passat deu dies. Què han fet en aquests deu dies sinó perdre miserablement un temps que no tenim?

Entenc l’angoixa de salvar l'economia de Madrid, perquè és la mateix angoixa que sentim tots, però amb l’excusa de salvar l’economia Díaz Ayuso (que va ser investida presidenta amb els vots de PP, Ciutadans i Vox) no fa més que el fatxenda. Davant aquesta negativa a aplicar el sentit comú, el govern espanyol ha d’actuar. No s’hi val ser tan valent amb Catalunya perquè posa en risc la unitat d’Espanya i arronsar-se davant Madrid quan posa en risc la salut de tothom.

