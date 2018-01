L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'El president Torrent no ha volgut fer un altre 27-O simbòlic'

El president del Parlament, Roger Torrent, ha suspès el ple del Parlament convocat per avui a les 3 de la tarda per investir Carles Puigdemont i això obre un temps nou, en els dos escenaris: en les relacions dins el món independentista i en les relacions amb l’estat espanyol.

Pel que fa a la majoria independentista, diguem d’entrada que a Junts per Catalunya la suspensió els ha agafat per sorpresa, fins al punt que algun diputat del grup de Puigdemont ha comentat que se sentien “desconcertats, enfadats” i fins i tot “indignats”. Segons aquestes fonts de Junts per Catalunya, ningú no sabia res d’aquesta decisió de Torrent i pensaven que avui a les 3 hi hauria ple, i comptaven que, tot i les protestes, les interrupcions i fins i tot l’abandonament dels escons dels grups de l’oposició, el secretari primer de la mesa i diputat de JxCat de Tarragona Eusebi Campdepadrós llegiria el discurs d’investidura de Puigdemont, que a continuació seria investit amb els 68 vots de què disposa la majoria. Pel que sembla, ahir, en una reunió que va acabar cap a les 12 de la nit entre Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP per pactar l’orientació del nou Govern, quan algú dels presents va mirar els representants d’Esquerra i els va preguntar “tot això ho estem pactant perquè estem compromesos amb el ple de demà?” la resposta va ser “si hi ha ple, nosaltres hi serem”. Fins i tot hi ha una discussió sobre si Torrent ha trucat a Puigdemont per dir-li que suspenia el ple. Fonts de Junts per Catalunya diuen que no els consta cap trucada a Puigdemont ni cap missatge per a ell ni per a cap altre responsable del grup.

En el discurs de Torrent hi ha el que ha dit, i el que volia dir el que ha dit. El que ha dit és: “Ni Soraya ni el TC decidiran qui ha de ser el president de Catalunya [...] No proposaré cap candidat a la investidura”. Torrent creu que Puigdemont “hi té tot el dret” i assegura que no es mourà ni un mil·límetre malgrat les amenaces que pugui rebre.

Però mentre deia això també estava dient, segons el nostre punt de vista, que no volia convocar un ple, avui, per aconseguir una investidura que hauria acabat sent simbòlica: perquè el TC l’hauria suspès immediatament. Pots dir: sí, doncs que la suspengui i que quedi clar que és l’estat el que anul·la una investidura que havia votat un Parlament d’acord amb la voluntat de la majoria dels parlamentaris i la victòria electoral atorgada pels vots dels ciutadans. Sí, però la investidura d’avui tenia costos:

-Allargaria la presó dels que són a la presó



-Podria fer tornar a entrar a la presó els diputats que haguessin votat a favor en una investidura que no es podia celebrar

-Obria una causa penal a Torrent i a la mesa del Parlament

-Donava a Puigdemont una investidura simbòlica i no pas una investidura real i efectiva, perquè Puigdemont no hauria pogut prendre possessió ni nomenar un govern

Per totes aquests raons que acabo de dir, i en altres paraules, Torrent no ha volgut fer una votació simbòlica com la del 27 d’octubre. Deuen recordar aquella entrevista que li vàrem fer a la presidenta Forcadell pocs abans de plegar, en què va dir que la proclamació de la independència d’aquella tarda va ser “només política”. Doncs bé, Torrent no ha volgut anar per aquí. No ha volgut tenir més inhabilitacions sense Govern.

O sigui que, de fet, Torrent anuncia un temps nou i envia un missatge a Puigdemont: si l’Estat no aixeca les mesures cautelars, ves pensant a fer un pas al costat i trobar algú que pugui convertir-se en president de la Generalitat. I també li ha dit (i no sona gaire èpic) que almenys d’aquí a poc temps podem tenir president i Govern i, dins l’anormalitat, ens haurem tret de sobre el 155 i tornarem a governar-nos (amb totes les limitacions).

Per fer això l’independentisme s’ha d’empassar un gripau enorme: el que la gent ha votat i els diputats han decidit, l’Estat s’ho carregarà. S’ha d’acatar o obeir, o diguin-ne com vulguin? Mirin, tots els partits independentistes van acceptar el 155 i van anar a les eleccions (i van fer bé, perquè això ha permès guanyar). Em temo que som en una situació semblant. Ara quedem a l’espera del que diguin el TC i Puigdemont. De la propaganda del govern de Rajoy i de les amenaces mafioses del seu partit contra Torrent ja en parlarem un altre dia.

Torrent no proposarà cap altre candidat, i no tornarà a convocar el ple fins que la investidura sigui real i efectiva. Si Junts per Catalunya accepta que no hi ha manera real i efectiva d’investir Puigdemont, d’aquí a uns dies podem tenir nou president o presidenta. Si no ho accepta podem anar a eleccions anticipades. Torrent ha obert un temps nou.

Llibertat per a Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras i Joaquim Forn.

I llibertat de moviments per a Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig.