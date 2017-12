L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'Ara desinfecten. Fa deu anys arrencaven la crosta'

El PP sap que aquestes eleccions li aniran molt malament. De fet, està lluitant per no quedar últim. A ‘La Razón’, que deuen tenir accés a les dades internes del PP, obren avui portada amb un titular molt eloqüent: “Rajoy tem que un daltabaix del PP afecti les seves aliances a Madrid”.

540x353 portada la razon 18 desembre 2017 portada la razon 18 desembre 2017

O sigui que, si Ciutadans guanya a Catalunya el que el PP no sap guanyar, Rajoy quedarà en evidència. Segurament per això, dissabte van treure el sant cristo gros, Soraya, a carregar-se la divisió de poders i dir que ells són els que van enviar el Govern a la presó i han escapçat l’independentisme. Escapçat. Exactament igual que si parlessin d’un comando violent. Com si un moviment popular, transversal, massiu com el de la sobirania de Catalunya quedés frenat perquè envien els seus líders a la presó. No n’aprendran mai. El cas és que Soraya va aparèixer èbria de supèrbia.

El llenguatge corporal ho diu tot. És el PP parlant de Catalunya com una possessió. És el PP, que ha descobert que pot guanyar amb majoria absoluta a Espanya i ser residual a Catalunya. Ara, però, es veu que tan, tan residual potser és massa i per això envien Soraya i Rajoy, per aquest ordre, a redreçar en la mesura que sigui possible el nyap d’Albiol.

El cas del PSC és igualment trist. Iceta va parlar d’indults als presos del Govern. Se li van tirar a sobre els seus. I perquè quedi clar que estan al costat de la porra i les togues darrere les quals s’amaga el govern espanyol, Borrell es va enriure d’un rival polític que no pot defensar-se.

"Quina gràcia, enriure’m d’un polític que és a la presó sota l’acusació d’una violència que tothom sap que no ha practicat ni predicat!"

No cal ser independentista per sentir humanament rebuig per actituds com aquesta. I, per cert, per sentir humanament rebuig pels que s’enriuen d’aquestes paraules. Quina gràcia, enriure’m d’un polític que és a la presó sota l’acusació d’una violència que tothom sap que no ha practicat ni predicat! I aquí és on el sobiranisme mira els comuns: hi ha equidistància possible entre Soraya i Borrell, d’una banda, i els candidats que són a la presó per voler votar d’una altra?

Borrell va dir més. Va parlar de desinfectar els mitjans públics. Desinfectar TV3 em recorda allò del també socialista Joan Ferran, quan va dir que calia arrencar la crosta nacionalista de TV3. Ho va dir ara ha fet 10 anys. I així li ha anat al PSC, que ja no queda a dins del partit pràcticament cap dels consellers dels presidents Maragall i Montilla.

Llibertat per a Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras i Joaquim Forn.

I que puguin tornar aviat a casa Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig.