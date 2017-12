L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'Pablo, és al revés. No pensàvem que Espanya era Fatxilàndia sinó una democràcia'

Avui, a RAC1, Pablo Iglesias ha dit: “Algunos en Cataluña han tratado de presentar a España como Fachilandia y esto también es un error”. Ho deia per allò que va dir que l’independentisme havia despertat el fantasma de la ultradreta espanyola i que tant l’hi han criticat. I amb raó.

Iglesias, que cal admetre que és l’únic líder polític espanyol que parla d’Espanya com un estat plurinacional, sap perfectament que el problema no és el que han pensat o han votat la majoria de catalans sinó la resposta que han rebut per part de l’estat espanyol.

L’Estatut del 2006 va ser rebut amb hostilitat pel PP, les peticions de millora del finançament de Catalunya són rebudes amb acusacions d’insolidaritat, la consulta del 9-N va acabar amb Mas i tres consellers condemnats i l’1-0 va començar amb un vaixell carregat de policies i guàrdies civils acomiadats amb el crit d’“¡A por ellos!”. Home, totes aquestes respostes de l’Estat, sempre policials, sempre judicials, mai negociadores, gaire democràtiques no són.

Per tant, crec que li podem dir al senyor Iglesias que és ben al contrari: si d’alguna cosa es pot acusar els catalans és d’una certa ingenuïtat. D’haver cregut que podien dialogar amb l’Estat. De pensar que si posaven una urna no vindria la policia a pegar-los. Que si dos líders socials pacífics es manifestaven demanant a la gent que tornés a casa en pau no serien posats a la presó i mantinguts a la presó per un jutge que els acusa de violents. Que a més de 2 milions de catalans -comunitat que amb el 16% de la població representa el 25% de les exportacions espanyoles, que té una llengua i una cultura diferents i una consciència nacional molt estesa- Espanya no els tractaria com uns vulgars delinqüents, que la ministra de Defensa no sortiria a dir que l’exèrcit està a punt per defensar.

Iglesias s’equivoca: la majoria de catalans hem cregut que Espanya es comportaria com una democràcia. Com el Regne Unit o el Canadà. No creu que aquest no és un gran elogi per a Espanya? Pensar que l’Estat reaccionaria d’acord amb el segle XXI i els drets civils? S’han passat anys parlant del “desafio independentista”. Ja els agradaria a tots els governs del món que els desafiaments que tenen fossin tan pacífics, de gent que es manifesta i treballa, i que, en últim extrem, pretén solucionar el problema votant i no de cap altra manera no pacífica. Catalunya ha respectat Espanya extraordinàriament. I no ha obtingut una resposta l’altura. Per això s’ha buscat la vida i se la continuarà buscant.

Llibertat per a Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras i Joaquim Forn. I que puguin tornar aviat a casa Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig.