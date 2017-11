L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'Rajoy parla a la República (italiana)'

Mariano Rajoy ha concedit una entrevista al diari italià ‘La Repubblica’ que també publica el belga ‘Le Soir’. El titular és: “Vaig salvar Espanya, ara hem de tancar les ferides del país”. Sobre la primera part de la frase (“vaig salvar Espanya”), “no hase falta desir nada más”, que va dir Schuster. Sobre tancar les ferides del país es deu referir a les ferides provocades per la violència ordenada per ell a la seva policia (pilotes de goma incloses) o a la violència de la ultradreta, que se sent tan ufana i tan superba, últimament.

En aquesta entrevista a ‘La Reppublica’ -quina ironia, Rajoy parlant a un diari amb aquest nom-, el president espanyol ha defensat que la situació actual a Catalunya “ha millorat i hi ha més tranquil·litat” gràcies al 155. Ves què ha de dir: Rajoy està de promoció internacional després del desastre del seu ministre d’exteriors pels platós de les teles europees i de la ministra de defensa empassant-se amb molt ganes d’empassar-s’ho que Puigdemont treballa per als russos. Ves què ha de dir Rajoy, però que la situació hagi millorat amb el 155 o que es desbloquegi després de les eleccions és molt discutible.

Mirin, la trompada que suposa tenir mig Govern a la presó i l’altre mig a Bèlgica obliga per força a pensar el següent pas. Com hi obliga comprovar que un cop votada la DUI al Parlament, el Govern, espantat per la reacció espanyola, es va acomiadar, els uns a Bèlgica i els altres a Madrid, a l’Audiència Nacional, des d’on van anar a la presó en un temps tan rècord que vulnera totes les garanties processals de defensa. El cas és que l’impuls per la independència va arribar fins on va arribar i és bo recordar-ho de cara a decidir què fer l’endemà de les eleccions si les torna a guanyar el sobiranisme.

Dir què ha de fer el sobiranisme quan falta un mes per a les eleccions i, sobretot, quan no se’n saben els resultats, és prematur. De moment, el que ha de fer és guanyar-les. Algú pot dir: no pot continuar fent el mateix, perquè obtindrà els mateixos resultats.

I això és exactament aplicable al bloc del 155: PP, PSC i Ciutadans. Pensen fer el mateix? Iceta diu que ens hem de reconciliar, els catalans, entre nosaltres i amb els espanyols i els europeus. O sigui: proposes un canvi pacífic i democràtic durant anys, no t’escolten, et peguen, el rei ho beneeix, t’empresonen el Govern i els líders de les entitats socials i t’has de reconciliar. Reconciliar o rendir-te, està dient el senyor Iceta? I l’Estat què ofereix? 155 i tornada al ‘business as usual’, com si més de 2 milions de persones mobilitzades, interessades en el bé comú, en la sort del seu país no existissin?

Se li diu a l’independentisme que no pot viure d’il·lusions, de pensament màgic. No és pensament màgic pensar que Catalunya cap en l’Espanya que volen el PP, Ciutadans i el PSOE? Fins i tot en el supòsit que la del PSOE fos més amable, tenen els socialistes l’acord de PP i Ciutadans? No. Mirin Albert Rivera, ahir al Congrés, fent l’habitual numeret sobre el que ell en diu adoctrinament, amb un mapa dels països catalans.

540x306 Albert Rivera amb un mapa dels països catalans Albert Rivera amb un mapa dels països catalans

El líder de Ciutadans, català que sap de primera mà que el que diu sobre l’escola catalana és mentida, denuncia la realitat: que a Catalunya, País València i les Illes Balears parlem la mateixa llengua encara que pugui rebre noms diferents. Es veu que explicar això a la canalla és adoctrinar-los, en comptes d’ensenyar-los. Rivera és un nostàlgic de l’Espanya provincial plena d’alts inspectors i admirador d’una França centralista. Mentrestant, l’Agència Europea de Medicaments se’n va a Amsterdam, entre altres raons, per l’anglès que parlen a Holanda i per les connexions internacionals del seu aeroport, però per al senyor Rivera el problema és aquell mapa.

Ahir vàrem sentir la jutge Lamela preguntant al Govern si renunciaven a la violència. El Govern no hi ha de renunciar perquè mai l’ha fet servir. L’Estat sí que l’ha fet servir. Hi renuncia per sempre més?

Al sobiranisme se li recomana, amb actitud paternalista, que no visqui d’il·lusions. Doncs PP, PSOE i Ciutadans s’haurien d’aplicar el mateix principi. La seva Espanya és inviable. I si ho creuen, i creuen per tant que no hi ha res a parlar amb molt més de la meitat de la societat catalana que vol un referèndum o amb la meitat que, pel cap baix, vol la independència, que sàpiga que no traurà Espanya de la crisi identitat que arrossega.

Llibertat per a Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Carles Mundó, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva.