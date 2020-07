L'anàlisi d'Antoni Bassas: "Avui és el dia de Puigdemont"

Aquesta matí, a quarts de nou, el president Puigdemont estava mantenint una conversa a través d’una plataforma digital i algú ha escrit “avui és el dia”.

El dia de què? Doncs de l’anunci que avui publiquem a portada: “Puigdemont crearà en breu el seu nou partit”. En breu vol dir un anunci avui, que no farà el mateix Puigdemont, i una constitució formal del partit a final de mes, en concret, el 25 de juliol.

És un cop de puny sobre la taula de Puigdemont per acabar d’una vegada amb un conflicte no resolt, que el temps no ha resolt, que la pandèmia no ha canviat: el conflicte entre el PDECat (el partit sorgit de Convergència) i Puigdemont. Un conflicte que s’allarga tant que, per exemple, hi ha hagut temps perquè Marta Pascal hagi deixat de ser membre de Junts per Catalunya, hagi deixat de ser parlamentària, s'hagi donat de baixa del PDECat i hagi fundat el seu propi partit, el Partit Nacionalista de Catalunya.

¿El conflicte Puigdemont-PDECat és al voltant de què? ¿Del poder o de la ideologia? Doncs de les dues coses. Puigdemont vol persones amb qui es pugui entendre als llocs de direcció, perquè després del seu traumàtic pas per la presidència de la Generalitat i del preu personal i polític que està pagant i que probablement pagarà durant molts anys de la seva vida, vol gent amb qui pugui confiar al seu costat. I la diferència entre el PDECat i Puigdemont és també una qüestió ideològica. El PDECat estarà més a la dreta que Puigdemont.

I ara què passarà? Aquest matí, Ferran Bel, l’alcalde de Tortosa, responsable d’organització del PDECat, ha dit a TV3 que malgrat l’anunci de Puigdemont el PDECat vol continuar negociant amb ell. ¿Però saben una cosa? Puigdemont no vol negociar més. No va de farol. Farà un partit. Ell, que no és gaire entusiasta de la vida de partit, ja no vol esperar més, no està disposat a arribar a les eleccions que el president Torra convocarà a la tardor en aquest marc d’inconcreció amb el PDECat, sobre qui mana i per fer què. De fet, en aquesta multitrucada d’aquest matí amb els seus col·laboradors, Puigdemont estava tranquil i gairebé content de treure’s de sobre una troca que fa mesos i mesos que està embolicada. I, per cert, el nou partit Puigdemont vol que es digui Junts per Cat, que és la marca que ell va fundar a correcuita i que va guanyar les eleccions contra pronòstic el desembre del 2017.

Si ara se separen el PDECat i Puigdemont, qui quedarà més fort? Anem a les dades que tenim de dos manifestos diferents. Fins a 133 alcaldes i 54 líders locals del PDECat van signar un article afí a la cúpula de la formació. El manifest es contraposa al que van promoure els afins a Puigdemont –que ja suma més de 2.000 adhesions–. Entre els signants que ahir es van mullar a favor de Bonvehí hi ha els alcaldes d’Igualada i Mollerussa, Marc Castells i Marc Solsona –que han participat en la negociació al seu costat–, però també l’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini. La majoria són alcaldes o líders locals de la formació, alguns dels quals amb majories absolutes en les últimes eleccions. A l’altra banda hi ha els presos polítics i exiliats; els consellers Damià Calvet, Jordi Puigneró, Miquel Buch i Meritxell Budó; el president del grup, Albert Batet; a més d’alcaldesses com la de Girona, Marta Madrenas; la de Vic, Anna Erra, o la de Valls, Dolors Farré.

És veritat que un partit necessita gent a peu de territori cada dia. Que ja no som al 21-D del 2017, però la capacitat de Puigdemont de guanyar aquelles eleccions i la seva tirada entre els votants independentistes és molt gran. Per dir-ho amb altres paraules, a Esquerra l’amoïna molt més el partit de Puigdemont que el PDECat.

Qui seria el candidat a la presidència de la Generalitat? Puigdemont anirà a les llistes, d’1 o de 2, però no podria ser un president efectiu. Joan Canadell no ho serà, entre altres raons perquè ell no ho vol, cosa que no vol dir que no acabi a la llista. La figura del president o presidenta efectiu està per decidir.

Avui és el dia de Puigdemont, o el primer d’uns quants dies més.

El nostre reconeixement per als que treballen a primera línia, un record per als que pateixen, per als presos polítics, per als exiliats, i que tinguem un bon dia.