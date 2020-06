L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'Borrell i la denúncia dels abusos de poder'

Ahir Josep Borrell va sortir com a cap de la diplomàcia europea a apujar el to contra Donald Trump i va dir que l'assassinat de l'afroamericà George Floyd als Estats Units a mans d'un agent de policia "és un abús de poder i s'ha de denunciar, als Estats Units i arreu".

Més encara: "Totes les societats s'han de mantenir alerta contra l'excés en l'ús de la força i assegurar que es respecten els drets humans, especialment les societats que es basen en l'estat de dret i la democràcia". "La gent que té responsabilitats ha de tenir cura de no fer servir les seves capacitats de la manera com s'han fet servir en aquest cas".

La hipocresia de Borrell és màxima: on era el respecte als drets humans, especialment de les societats que es basen en l'estat de dret i la democràcia, a Espanya, quan es va produir la violència policial de l’1 d’Octubre contra població desarmada que anava a votar? ¿No va ser un abús de poder tancar dos anys nou polítics a l’espera d’un judici? ¿O la condemna dels presos polítics per crims que no han comès a partir d’acusacions basades en informes policials plens de mentides?

La defensa dels drets humans no pot ser a la carta, senyor Borrell.

Amnistia Internacional va tornar a demanar fa tres setmanes la posada en llibertat de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. De l'informe se'n extreuen dues conclusions. La primera denuncia que la sentència del Tribunal Suprem vulnera el dret a la llibertat d'expressió i reunió pacífica de tots dos. La segona assenyala que el problema de fons és "la vaguetat" amb la qual està redactat el delicte de sedició al Codi Penal, i en demana la revisió. "La pena de nou anys de presó imposada a tots dos per un delicte de sedició constitueix una restricció indeguda del seu dret a la llibertat de reunió pacífica", diu Amnistia Internacional.

¿Cap comentari del cap de la diplomàcia de la UE? ¿Li sembla bé que els policies de l’1 d’Octubre siguin condecorats? ¿Veu amb preocupació ara que informes de la Guàrdia Civil amb errors serveixin per carregar-se el ministre de l’Interior, o encara no ho veu?

Perquè amb Marlaska pot acabar-se fent realitat allò que vaig comentar dies enrere: a Espanya, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil treuen i posen ministres de l’Interior.

Què fàcil li és a Borrell ficar-se amb Trump i no mirar el que passa a casa.

I per cert, val per als polítics i val per a nosaltres, els ciutadans. També serà hipòcrita exclamar-se per l’homicidi de George Floyd i clamar pel racisme als Estats Units, i ignorar el que tenim a casa. Els temporers de Lleida en són l’últim exemple.

El nostre reconeixement per als que treballen a primera línia, un record per als que pateixen, per als presos polítics, per als exiliats, i que tinguem un bon dia.