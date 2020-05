L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'Caram amb la democràcia plena espanyola'

Avui no ho podria dir millor que a la pàgina 3 de l’ARA:

“Indigna llegir que l’advocada de l’Estat parli de «causa general », d’investigació «prospectiva » [buscar indicis de delicte en lloc de provar els que hi hagi], «palmària indefensió » o que s’actua a partir de «simples sospites i hipòtesis » per atacar la jutge que investiga el govern espanyol per la gestió del covid-19. Ella, que va ser part de la causa de l’1-O”.

Ella, Rosa Maria Seoane, que va acusar els presos polítics a partir de simples sospites i hipòtesis, a partir d’informes inflats, quan no directament plens de mentides de la Guàrdia Civil, gairebé amb copia i enganxa, com amb copia i enganxa van anar a la sentència per sedició, un delicte que els presos no han comès com han repetit centenars d’especialistes.

Ara és el govern espanyol la víctima de les maquinacions d’uniformats i togats que creuen que tenen el monopoli d’Espanya i que no pararan fins a fer fora del govern Unides Podem.

El PSOE també, però menys, perquè sense el PSOE no hi ha aparença de democràcia. Caram amb la democràcia plena espanyola. Ara és la Moncloa qui veu com una confabulació de jutges i policies pot començar una investigació perquè sí, amb ànim d’arruïnar la carrera política d’un ministre o fer caure un govern.

“Causa general”. Com recorda l’Ot Serra avui, des de Madrid. En l’exposició del seu informe final, Andreu Van den Eynde, l’advocat de Junqueras i Romeva al judici del Procés, va dir: “Aquesta causa s’inicia com una causa general i prospectiva, d’una nul·litat radical per vulneració de drets”. 11 de juny de l’any passat.

Ara aquests mateixos conceptes – causa general i prospectiva– els utilitza Rosa María Seoane. El públic no especialitzat en tribunals va conèixer durant el procediment contra l’independentisme el que denunciava el lletrat d’ERC que havia fet el jutjat d’instrucció 13 de Barcelona: aprofitar una causa judicial per buscar indicis de delicte en lloc de buscar proves dels indicis que ja es tinguessin. Això és exactament el que ara, en defensa del polític del PSOE, recrimina l’advocada de l’Estat a la titular del jutjat 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, motiu pel qual demana la nul·litat de la causa.

Ara sabem, doncs, que l’1 d’Octubre amb la violència policial, el 3 d’octubre amb l’ordre reial de l'“ ¡A por ellos!” i la sentència de Marchena han tingut un efecte d’envalentiment sobre alguns uniformats i alguns togats que han decidit fer política des de les comissaries i els jutjats.

Els autors de les maquinacions sembla clar qui són. L’esquerra n’és responsable per omissió, per haver tancat files amb la dreta en nom de la Corona i la unitat d’Espanya.

I l’independentisme no tindria gaire perdó si no sap reforçar-se davant aquesta imatge de l’Estat que li dona la raó en totes les denúncies de tots aquests anys d'Estat amb dèficits democràtics. Del rei en avall presumint de democràcia plena i l’advocada de l’Estat parlant de causa general orquestrada per la Guàrdia Civil i una jutge.

I, mentrestant, Nissan que se’n va de Catalunya i a la UE parlen d'enviar a Espanya 140.000 milions.

El nostre reconeixement per als que treballen a primera línia, un record per als que pateixen, per als presos polítics, per als exiliats, i que tinguem un bon dia.